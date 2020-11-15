LV「小奶茶鍊帶包」詢問度最高　分層容量、價錢超驚喜

LOUIS VUITTON近期在精品界的大勢程度令人難以想像，除了店鋪內無時無刻都有人潮、更多包款時常是未上架就售空、上架三天內就賣光的誇張程度，連一般人難以親近的高端珍稀皮革材質，也以狂級銷量備受喜愛！這個來自法國旅行皮具起家的品牌，用最引人入勝的設計跟經典不墜的包型輪廓，成為女子們心目中難以取代的奢侈精品首選，而近期櫃上更偷偷上架了一款WOC鏈帶長夾，雖然說是WOC、容量卻令人驚喜到不行！

這款熱騰騰新上架的WOC，揮別以往基本派別的Monogram塗層帆布，以皮革壓印LOUIS VUITTON最細膩的LOGO圖樣，呈現更為新穎又不膩眼的全新印象，淺奶油色調與奶茶色相互交錯，讓包款整體既高雅又知性、輕鬆就能為穿搭加分！

Felicie Pochette，NT$51,500



FÉLICIE POCHETTE一直都是LOUIS VUITTON十分受到歡迎的系列之一，除了外型輪廓簡約俐落、豐富可拆卸式夾層，更讓包款靈活運用性超乎想像，當作長夾擁有足夠分層與拉鍊長袋，完全避免了攜帶WOC包款時，萬一東西太多的窘境，鈔票、卡片、證件通通可以分門別類放置整齊，優雅又時髦。

另外內袋全部拿掉、就成為一個足以裝進手機、空間還綽綽有餘的小包，長型設計不用硬塞就能把隨身物品通通完美攜帶，堅韌的包款底部更是耐磨耐用，堪稱是初入門品牌絕對不出錯的優秀選項！

預測結帳新爆款指定包！LV詢問度最高→『小奶茶WOC』、超乎想像的實用容量、與百看不膩的溫潤奶茶色調，絕對值得入手買單♥

每年精品包型號跟款式更新速度飛快，常常還來不及入手就已經又被別款燒得體無完膚！越是預算有限越該投資百看不膩、十年後拿出來也不害羞的款式！在2020成為指標的新經典系永生包款TOP10，照著清單買絕對不用擔心退流行。

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