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低預算入門珠寶！LV「Lockit天使掛鎖」買就幫妳捐錢

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▲（圖／LOOKin編輯攝）

LOUIS VUITTON除了手袋外，珠寶也擁有大批的忠實愛好者，但珠寶總是價格較高，對於預算不高的初入門消費者來說還是會怯步，本次就要來推薦極具意義的LV Lockit系列單品，除了價位不高萬元初就能買到外，品牌還會將部分收益捐予聯合國兒童基金會（UNICEF），幫助全球弱勢兒童，讓妳在投資一款喜愛的單品之餘還能做公益喔！

▲（圖／LOOKin編輯攝）

LOCKIT系列皆以品牌經典的掛鎖設計為主軸，並且以純銀材質打造，簡約又優雅的設計，讓妳的日常造型輕鬆加分，全系列單品約萬元初起跳，對於小資族來說是很不錯的入門珠寶喔！

▲（圖／LOOKin編輯攝）

▲SILVER LOCKIT 純銀吊墜，NT$21,700

▲（圖／LOOKin編輯攝）

LV的特別Lockit公益系列，也代表路易威登決心幫助急需援助小童之承諾，每一款單品售出品牌將會同時將部分收益捐出，幫助全世界的弱勢兒童，像Silver Lockit吊墜或手鏈，每售出一件，就會捐贈NT$7,200予聯合國兒童基金會，添購實用的珠寶配飾的同時也能幫助到需要幫助的人，也讓自己的投資更有意義呢！

▲（圖／LOOKin編輯攝）

▲SILVER LOCKIT 純銀手鏈，NT$18,000

▲（圖／LOOKin編輯攝）

而路易威登男裝總監Virgil Abloh，也專為聯合國兒童基金會（UNICEF）設計全新的LV Silver Lockit手鏈，中性的讓造型增添個人風格，並且以堅實的手繩配搭更大的純銀掛鎖，與其它珠寶疊戴混搭也很適合！手鏈推出多款顏色可供選擇，而每售出一條這款限量版手鏈，品牌也將捐贈100美元給聯合國兒童基金會，無論是當作與另一半定情物，或與閨蜜的姊妹手環，都能成為別具意義的禮物！

▲（圖／LOOKin編輯攝）

▲SILVER LOCKIT X VIRGIL ABLOH 純銀黑色手鏈，NT$14,000

▲（圖／LOOKin編輯攝）

收藏人生首個小紅盒→Cartier經典系『入門級單品TOP5』手環、戒指這幾款不出錯！

Cartier的JUSTE UN CLOU系列，名字意思為「只是一枚釘子」，單品皆以釘子為設計靈感，完美展現果敢態度及無與倫比的力量，在愛情中也代表著勇敢堅貞，所以不只是必收藏的經典單品，也是情侶們表達心意時的絕佳選擇。

部分圖片來源：niblifestyle、lvhk_elements

延伸閱讀：

收藏人生首個小紅盒→Cartier經典系『入門級單品TOP5』手環、戒指這幾款不出錯！

2021婚戒預選推薦！女子夢想『12大經典求婚戒』Cartier、Tiffany人氣品牌價格公開！

※本文由LOOKin美人時髦話題網授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

LOOKin美人時髦話題網, LV, LOUIS VUITTON, Lockit天使掛鎖
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