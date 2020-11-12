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風・Luxury／史特龍割愛名錶　《十萬火急》戴的沛納海114萬起標

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▲▼ 富藝斯拍賣席維斯史特龍錶 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲席維斯史特龍在電影《十萬火急》中佩戴的沛納海錶，登上富藝斯拍賣會。（圖／富藝斯提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

國際拍賣行富藝斯（PHILLIPS）12月12日將於紐約鐘錶旗艦拍賣「Racing Pulse」，名人名錶精銳盡出，除了早前曝光的奧斯卡影帝保羅紐曼的勞力士「Big Red」Cosmograph迪通拿腕錶、賽車巨星史提夫麥昆於賽車電影《極速狂飆》戴過的豪雅「Monaco」腕錶，連動作巨星席維斯史特龍（Sylvester Stallone）都加入行列，他的5只愛錶即將上拍，當中包括他在電影《十萬火急》（Daylight）中所戴的沛納海（Panerai），估價約114萬元起。

▲▼ 富藝斯拍賣席維斯史特龍錶 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲席維斯史特龍戴的沛納海鋼製腕錶，型號PAM5218-201/a，估價約1,141,240元起。

席維斯史特龍螢幕上是硬漢，私下是講求生活品味的鐘錶收藏家，此次委託富藝斯拍賣1只沛納海與4只Richard Mille名錶均充滿故事性，最受矚目是他在1996年電影《十萬火急（Daylight）》所戴的沛納海Luminor PAM5218-201/a 腕錶，搭配原裝鯊魚皮錶帶及「Pre-Vendome」錶扣，附原裝黃銅螺絲刀，以及史特龍親筆簽名的短箋與劇照，此錶因巨星加持，當年將沛納海聲勢帶往巔峰，可謂品牌歷史的重要轉折點。

▲▼ 富藝斯拍賣席維斯史特龍錶 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲席維斯史特龍（右）與Richard Mille先生交情深厚，聯手打造同名錶款。（圖／Richard Mille提供）

▲▼ RM 。（圖／記者陳雅韻攝）
▲Richard Mille「Adventure」陀飛輪計時腕錶，型號 RM025-01，估價約7,132,750元起。

與Richard Mille創辦人友好的席維斯史特龍，也收藏不少身價動輒數百萬元起跳的Richard Mille名錶，登上拍賣會的錶款包括限量20只的RM025-01「Adventure」陀飛輪計時腕錶、限量30只的RM052-01「Skull TZP」陶瓷陀飛輪腕錶、RM059-01「Yohan Blake Beast」陀飛輪腕錶，他均附上親筆信證明來源。

▲▼ 富藝斯拍賣席維斯史特龍錶 。（圖／記者陳雅韻攝）▲▼ RM 。（圖／公關照）

▲Richard Mille「Skull TZP」陶瓷陀飛輪腕錶型號 RM052-01（左）9,985,850元起，「Yohan Blake Beast」陀飛輪腕錶型號 RM059-01估價約8,559,300元。

給粉絲另一驚喜是曾在2014年電影《浴血任務3》中亮相的Richard Mille RM032-T1年曆潛水錶，席維斯史特龍在電影、劇照都戴此款錶上陣，證明腕錶能承受戶外活動的高衝擊性，估價約171萬元起，以親民價格吸引收藏家競標。

▲▼ 富藝斯拍賣席維斯史特龍錶 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲席維斯史特龍曾在電影《浴血任務 3》中佩戴的Richard Mille型號 RM032-TI，估價約1,711,860元起。

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席維斯史特龍, 富藝斯, Panerai, 沛納海, Richard Mille, 風Luxury
fashion.net

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