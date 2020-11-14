十二星座中「愛槓成癮」的3大槓精！ Top 1會毒舌到逼哭人

編輯／Molly 圖／翻攝自IG@tvndrama.official

不管是在校園、職場或朋友群中，總是會有一些特別會「抬槓」的人，他們或許沒有惡意，但就是嘴巴上不認輸，一定要講贏對方，你越和他們「戰」，他們「槓力」越強。而12星座中又以以下3個星座堪稱最強槓精，要是遇到他們，就別跟他們爭口舌之快了。

Top 3：水瓶座



千萬別小看平時給人「活在自己世界」感覺的水瓶座，他們有時候默不做聲只是懶得跟你計較，可一旦他們認真起來要抬槓時，是那種面不改色把人懟到哭，還覺得自己沒有發揮好的程度，尤其若是被惹怒，他們嗆起人來絕對是字字誅心，讓你想反駁也不敢的狠角色。

Top 2：雙子座



能言善道、擁有許多別人想不到的鬼點子的雙子座，向來喜歡接觸新事物、新觀點，表現欲望也很強烈，喜歡展現自己的獨特、引領潮流。他們的三寸不爛之舌用來聊天時，那是幽默有趣，人人喜愛，但要是遇到有口舌之爭時，不論是認真吵架或只是朋友間互相開玩笑「嘴」一下，很愛跟人辯論的雙子就會化身「最佳槓精」，用他們的伶牙俐齒堵得對方啞口無言、自願認輸。不管如何，在「懟人」這方面他們絕不認輸。

Top 1：處女座



處女座能超越伶牙俐齒的雙子座獲得「槓精」冠軍，最大原因來自於他們愛挑惕的天性，不管任何事都秉持著完美主義，每個小細節都不放過，這種特質用在吵架、爭辯上，絕對會讓你後悔惹到他們。光是一句話，處女座都會認真分析，找出其中不合邏輯、錯誤之處，狠狠嗆回去，要是再碰上他們心情不佳、不耐煩的時候，更會毒舌到逼哭人，讓你知道什麼叫沒有最槓，只有更槓。

►想當「心機綠茶」都難的4大星座女！水瓶嫌麻煩、Top3一刻都演不了



►長得再美也沒用！心理學家揭秘5個讓你「一直單身」的原因



►12星座面對「心機鬼」的反應！雙子根本天生剋星、獅子以暴制暴