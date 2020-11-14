小心毒蛙錶！　G-SHOCK重現彩虹蟾蜍外觀

▲G-SHOCK彩虹毒蛙FROGMAN GWF-A1000BRT，$32,000腕錶。（圖／GSHOCK提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

G-SHOCK首款指針設計的FROGMAN GWF-A1000推出限量新色，像是彩虹加身的設計，竟是來自棲息於婆羅洲的彩虹蟾蜍，運用雕刻技法於不鏽鋼錶圈呈現凹陷紋路，搭配彩虹離子IP鍍膜塗層與面盤細節處的繽紛色彩，重現蟾蜍外觀顏色，而半透明的樹脂零件鎖上金屬螺絲緊抓住錶圈，呼應其原始棲息地的形象，腕錶因此被暱稱為「彩虹毒蛙FROGMAN」。

▲G-SHOCK GWF-A1000BRT-1A腕錶的外盒包裝，也維持彩虹IP概念。



▲G-SHOCK彩虹毒蛙腕錶背蓋圖樣為拿著指針的青蛙。



不僅正面酷炫，FROGMAN GWF-A1000，背蓋也有一隻手握指針的青蛙圖案裝飾；而內在則維持此系列的一貫強悍設計，為ISO 200米潛水等級防水，一體成形的碳纖維強化樹脂材質錶殼和錶背，搭配全新開發的碳纖維核心防護構造CARBON CORE GUARD，具絕佳的抗衝擊性，同時配備潮汐顯示滿足熱愛海洋運動的錶迷。

▲藝術家Dorothy M Yoon為Swatch設計的TIME’S MAGIC腕錶，單只2,850元。（圖／翻攝Swatch IG）

彩虹配色常出現在時尚錶款，Swatch近期邀南韓出生的藝術家Dorothy M Yoon創作Time’s Magic腕錶，也以亮彩線條裝飾，並呈現「THIS MOMENT IS MAGIC」字樣，洋溢青春氣息。

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