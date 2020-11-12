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經典保養換上新瓶身　超美「藝術限定版」粉絲快收藏

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▲▼經典保養搶推「藝術限定版」 。（圖／品牌提供、記者曾怡嘉攝）

▲藝術版瓶身各有特色，吸引不少消費者收藏。（圖／品牌提供、記者曾怡嘉攝，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

美妝品牌年末下猛藥，各大經典保養紛紛推出絕美限定瓶身，讓人心甘情願掏錢買單，忠實粉絲們除了趁周年慶囤貨搶折扣，一次入手多瓶分給閨蜜也大有人在，畢竟錯過了就再也沒有！

▲▼經典保養搶推「藝術限定版」 。（圖／品牌提供）

雪花秀 潤燥養膚精華公益限定版，120ml，4,680元。

雪花秀今年年末攜手知名藝術家，推出2020潤燥養膚精華公益限定版，換下原先的經典瓶身，已讓人耳目一新的姿態現身。這次以韓系廟宇木製建築上的彩色油漆為靈感，搭配彩繪貼紙讓消費者打造屬於自己獨一無二的雪花秀之美。

此次，潤燥養膚精華公益限定版的部分銷售也將贈與台灣花磚博物館，希望共同為台灣這塊土地保存、修復百年花磚的美好盡一份心力。

▲▼經典保養搶推「藝術限定版」 。（圖／品牌提供）

▲SHISEIDO 紅妍肌活露N（繁花限定版），75ml，4,500元。

資生堂的紅妍肌活露也在年末完美變身，品牌這次與擅長緞帶創作的新興藝術家品牌 品牌Ribbonesia跨界合作，藉由其無拘無束的緞帶設計，充滿溫度、柔軟的意念，將美麗重新包裝，營造溫馨快樂氛圍。

Ribbonesia將最能代表資生堂的紅色，透過緞帶的彎曲、柔軟，重新包裝，再藉由銀白亮色的鮮明對比，碰撞出專屬於節慶的鮮明氣息，運用在資生堂全新紅妍肌活露N-繁花限定版中。

▲▼經典保養搶推「藝術限定版」。（圖／品牌提供）

▲Sisley 全能乳液  2020限量花火瓶，125ml，7,200元。

 Sisley自推出就沒改變過配方的全能乳液，年末推出的花火瓶身也掀起討論。伯爵夫人伊莎貝爾．多納諾連續3年與藝術家Elzbieta Radziwill攜手合作，將她迷人獨到的繪畫作品體現在全能乳液限量瓶上。

今年以大自然為主題，以金色和深紅色的層次搭配，宛如城市夜晚中閃爍的燈光在微風吹拂下耀眼迷人，散發著花火般燦爛光芒。

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關鍵字：

保養, 限定瓶身, 經典, 藝術
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