LUNASOL聖誕限定讓你「DIY彩妝組」　日本爆賣「水光氣墊粉霜」同步登場

▲LUNASOL今年聖誕限定有多種「彩妝set」組合可自由挑選。（圖／記者張毓容攝）



記者張毓容／台北報導

日系美妝品牌向來喜歡以彩妝組模式推出聖誕限定彩妝，而「大地色之王」LUNASOL今年則是打造顛覆你對「彩妝組」理解，推出一盤就能搞定全臉妝容的多功能彩妝盤，搭配不同通路購買就會加送不同限量彩妝的限定活動，讓你自由DIY組合自己喜歡的限定彩妝組。

▲LUNASOL 2020摯愛假日派對（顏彩盤），NT$2,700。（圖／品牌提供、記者張毓容攝）



LUNASOL今年聖誕限定不直接獻上組合好的彩妝set，而是推出集結光澤、亮片、金色與粉紅色系的7色彩妝盤「2020摯愛假日派對（顏彩盤）」。

▲model全臉妝容都是用聖誕限定彩妝盤完成。（圖／記者張毓容攝）



擁有水感霜狀、細緻粉狀2大質地的顏彩盤，從粉紅色出發延伸，搭配鮮豔熟粉紅、紅潤血色、活力嫩橘、復古金銅等7種色彩，不僅能打造絢麗眼妝、好氣色頰彩，連眉毛、唇妝到打亮修容全都能一盤搞定。

▲SOGO百貨限定加贈「防護唇晶N ＋纖長飛翹睫毛膏」。（圖／品牌提供）



台灣更獨家推出買2020摯愛假日派對（顏彩盤）就加贈限量彩妝品的「組合活動」。三越百貨限定加贈「防護唇晶N ＋晶巧星采彩粧筆」（價值NT$1,800）；SOGO百貨限定加贈「防護唇晶N ＋纖長飛翹睫毛膏」（價值NT$1,800）；遠東百貨限定加贈「晶巧星采唇膏＋晶巧眼線液」（價值NT$2,100）；其他通路則是加贈「巧蕾蜜口紅＋晶巧纖采眼線筆」（價值NT$2,050）。

▲LUNASOL 光漾水肌粉凝霜，8.2g，NT$2,320。（圖／品牌提供、記者張毓容攝）

LUNASOL自2018年後推出的底妝系列都強調「水光肌」，不論是粉底液或粉餅類都訴求打造肌膚的原生水感，而今年秋冬LUNASOL更推出有史以來最強水光感的「光漾水肌粉凝霜」，超越氣墊粉餅的透亮光澤加上可自由調整的遮瑕力，能打造出完美零瑕疵的水光肌，在日本一推出就先起搶購熱潮。

添加6種植物油的光漾水肌粉凝霜，擁有滑順潤澤的質地，能緊緊服貼於肌膚上，且將遮瑕材料鎖入油中，多次疊擦也不易出現厚重感，可自由調節遮瑕力，輕鬆修飾膚色不均與肌膚瑕疵，同時散發無痕水亮光澤。

▲SUQQU今年聖誕限定系列一改「彩妝組style」，有眼彩盤、頰彩和限定唇膏自由搭配。（圖／記者張毓容攝）



除了LUNASOL，同為日系美妝品牌的SUQQU今年聖誕限定系列則是一改以往的「組合style」，推出可自由搭配玩色的8色眼彩盤、雙色頰彩和限定色唇膏，充滿大人質感的華麗色彩，還沒上市前就引發網友熱烈敲碗。今年更同步引進每次發售都被瘋搶的大阪梅田限定彩妝，其中被封為「森永牛奶糖色」的艷澤唇膏限定色#120詢問度更是居高不下，絕對是下一個斷貨色。

▲SUQQU 2020假日晶采眼彩盤，NT$3,400。（圖／品牌提供、記者張毓容攝）



SUQQU以「綾羅錦繍」為主題打造2020聖誕彩妝系列，從眼彩、頰彩到唇膏，完美呈現絹絲、珍珠、黃金等奢華素材的光澤和絹絲織物的色彩，尤其如拋光般的透感光澤怎麼疊擦也不出錯，更能輕鬆打造出日本正夯的「減糖系」妝感。

▲彩妝師人瑋在model眼妝示範用5種色彩疊擦。

像是集結了8種搶眼色彩的「2020假日晶采眼彩盤」，蘊含了亮澤的綢緞、閃亮光燦的寶石和柔美霧感的絲絨3種質感，潤澤服貼又鮮明顯色，搭配恰到好處的透感光澤，混色暈染都能自然融合不顯髒，可隨意打造出多變妝感。

►SUQQU聖誕彩妝系列詳細看：SUQQU聖誕彩妝＋梅田限定同時來！「森永牛奶糖色」頰彩、#120唇膏被瘋搶

▲Celvoke 玩色絲緞光耶誕組、玩色彩妝霜耶誕組，各NT$3,100。（圖／品牌提供、記者張毓容攝）



「南瓜色霸主」Celvoke，今年首次推出一系列從底妝、眼妝到唇妝，展現幸福光的粉漾系聖誕彩妝set。首先，去年聖誕限定就登場過的兩種質地多功能彩妝盤再度回歸，分別是絲緞霧面粉質和超人氣彩妝霜質地，今年換上仙氣飄飄的玫瑰色調，而且眼唇頰都可用，不管是想打造溫柔眼妝、甜美頰彩或嬌嫩唇妝，一盤就能搞定，堪稱零廢色萬用彩盤！

除了換上玫瑰色調，今年更搭配覆盆子迷你唇蜜和嬌嫩粉限定色眼線液組成限定彩妝組，讓妝感更細緻。

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