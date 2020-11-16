破布成金！勞力士雄才偉略大獎得主打造永續時尚　翻轉在地工匠的貧困人生

▲瑞絲・費南德茲-魯伊斯（圖左）成立Rags2Riches，打造結合菲律賓在地手工藝的永續時尚。（圖／勞力士提供，下同）

消費中心／綜合報導

時尚潮流瞬息萬變，當快時尚的概念席捲全球，造就無數品牌與產業蓬勃發展，也相對的造成了環境污染。製程快速、成本低的服飾，也讓光譜另一端的傳統手工服飾藝品更形弱勢。來自菲律賓的瑞絲・費南德茲-魯伊斯（Reese Fernandez-Ruiz）從小跟著傳教士母親走遍各地，貧困地區的景象刻在她的童年記憶裡十分鮮明，大學畢業後她攜手志同道合的夥伴創立Rags2Riches (R2R)，藉由回收廢棄布料，並教授在地婦女重新編織成高級時尚單品，以協助她們改善原本的貧瘠生活。此計劃讓費南德茲-魯伊斯在2010年以年僅25歲之姿，獲得勞力士雄才偉略大獎。

▲Rags2Riches工匠團隊。

1976年創立的「勞力士雄才偉略大獎」，旨在支持竭力改善人類生活、保護世界自然和文化遺產的不凡志士，40多年來，已經協助140名來自世界各地的得獎者推廣具前瞻性的計劃。這些獲獎人並非都有顯赫的學術經歷，但卻皆秉持敢於實踐的創建精神。

瑞絲・費南德茲-魯伊斯的不凡旅程始於2007年，當時剛取得大學管理學位的她，觀察到周遭菲律賓的女性，以工廠剩餘布料及其他廢棄物編織成簡單的地毯以維持生計，製作完成後中間商會收購轉售，以賺取價差，然而工匠婦女們每日卻僅有20分美元的收入。她想，如果能帶領她們以同樣環保的素材製作高級且符合永續時尚的單品，同時跳過中間商將產品直接賣給高級商店，是否能為這群婦女賺取到合理薪資？

具備創新發想與行動力的她，同年即創立R2R，字面上的意思便是「以碎布（Rags）創富（Riches）」，致力為協助菲律賓工匠脫貧。然而要躋身全球最大規模之一的時尚界談何容易，迎面而來的第一個難題，就是菲律賓人對本地手工藝品的偏見。為了推翻國人印象，瑞絲・費南德茲-魯伊斯邀請多位知名菲律賓時裝設計師擔任R2R品牌推廣大使，並由他們設計時尚編織產品，如家居飾品、錢包、手提包等，再交由R2R的工匠製作。從馬尼拉出發的R2R，逐漸拓展網路平台銷售，甚至遠銷至加拿大、瑞士、美國等地的選貨店，但主客群仍以菲律賓在地為大宗。

▲▼Rags2Riches將時尚元素注入傳統手工藝品，成功外銷國際的同時也讓國人買單。

那麼R2R欲幫助在地婦女脫貧的目標呢？創立13年的R2R至今所造成的改變其實難以估計，因為在貧困的當地，每幫助一位工匠脫貧，同時也對其家人甚至社區環境帶來正面影響。瑞絲・費南德茲-魯伊斯解釋：「我們在馬尼拉的R2R培訓了1,000多名工匠，其中8成為女性，而長期作業的工匠共200名。只有少數工匠能長時間致力於編織工作，部分僅在有需要時協助。」

員工福利也是R2R注重的核心理念之一。長期處於被中間商剝削的狀態，使當時許多菲律賓工匠根本沒有開設銀行帳戶的需求與經驗，瑞絲・費南德茲-魯伊斯說道:「很多R2R工匠都是在進入公司後，才初次開設個人銀行帳戶，也才開始累積名下存款。」當工匠逐步存下小額財富，R2R也逐步帶領他們了解日常營養、健康保險等重要，竭盡所能地為工匠們打造更完善美好的生活品質。

2020年新冠肺炎爆發後，R2R也已迅速地採取相應措施，確保員工遵守社交距離等規定，並在產品中新增了「口罩」品項。瑞絲・費南德茲-魯伊斯表示:「我們每星期製作約3,000片口罩，一上架幾乎就銷售一空，這讓我們的工匠得以藉此在疫情期間維持生計。」

▲新冠肺炎疫情期間，Rags2Riches也致力打造口罩單品。

瑞絲・費南德茲-魯伊斯帶來的商業模式，除了受到勞力士雄才偉略大獎的讚賞，也使其被選為全球公益基金會員、入選為《富比世》雜誌「30歲以下傑出社會企業家」。儘管獲獎無數，她仍自謙道:「我不敢自詡無私。只是我認為商業是世界生態系統的一部分，它應該支持人們的生活，而非給人們帶來威脅。為此，我雖然貢獻微小，卻很榮幸能參與其中。」

如今的R2R已成為跨國品牌與菲律賓知名的社會企業，以人文關懷、保護地球環境為出發，透過廢棄布料的回收再利用，每年幫地球減少約4,000公斤廢棄布料，也為在地文化、手工藝品與公平貿易打開更多可能。