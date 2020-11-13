秋冬唇膏關鍵字是「煙燻粉棕」！GA、植村秀7支最適合亞洲膚色

2020秋冬唇彩關鍵字就是「煙燻粉棕」，這種偏玫瑰的煙燻色、茶色調超級火紅，而且很適合亞洲膚色，有顯白提亮的效果，一起看看秋冬必收的玫瑰奶茶色唇膏推薦，植村秀、YSL太美，香奈兒、GA唇釉更是必收！

玫瑰奶茶色唇膏推薦1：植村秀 煙燻粉棕系列 無色限唇膏，NT$1,050

2020秋冬植村秀以美妝關鍵字「煙燻粉棕」為靈感，推出最適合亞洲膚色的煙燻粉棕系列，嚴選5款粉棕色調，比一般的乾燥玫瑰色更時尚耐看、比豆沙棕更知性氣質，微微灰調的煙燻粉棕色超溫柔、彷彿將整個人的仙氣開到最強，完全是提升自身優雅風格的本命色調！

粉霧保濕唇膏#BG946是一款非常嫩的粉棕色調，灰階色調帶點淡淡的玫瑰色、更多了點溫柔女人味，完全是讓人心動的唇色。

緞光水潤唇膏#BG965則像是三分糖的微涼感，水潤的質地讓雙唇變得更加豐盈，一擦瞬間化身仙氣破表的韓系女孩。​​​​

植村秀 煙燻粉棕系列：

植村秀 無色限粉霧保濕唇膏 #BG946，NT$1,050

植村秀 無色限緞光水潤唇膏 #BG965，NT$1,050

植村秀 無色限粉霧保濕唇膏 #BR781，NT$1,050

植村秀 無色限釉光精油唇膏 #BG976，NT$1,050

植村秀 無色限緞光水潤唇膏 #BR763，NT$1,050

玫瑰奶茶色唇膏推薦2：YSL 情挑誘光水唇膏 #88，NT$1,300

YSL的水唇膏質地相當潤澤，擦上瞬間好像天生的BABY嘟嘟唇，這款#88是任何場合都零失誤、是那種最嫩的BABY唇色，金管唇膏獨有的水潤感加上煙燻玫瑰的色調、簡直不要太美！

玫瑰奶茶色唇膏推薦3：NARS 絕對經典唇膏 #DOLCE VITA，NT$950

NARS的唇膏#DOLCE VITA是一款香甜的玫瑰奶酒色調，飽和潤澤質地襯托香甜玫瑰粉色，剛剛好的玫瑰色調加上淡淡的煙燻感，非常適合亞洲膚色、有顯白的效果。

玫瑰奶茶色唇膏推薦4：蘭蔻 絕對完美柔霧唇膏 #282 煙燻玫瑰，NT$1,200

蘭蔻今年9月推出全新的霧面的玫瑰金粉管唇膏，不僅有著絕美的外殼，柔霧的質地絲滑不乾澀、色選更是美到讓人想包色！#282是一款不挑膚色的煙燻玫瑰色調，帶著灰粉色調的玫瑰色，單擦或是漸層暈染都好美！

玫瑰奶茶色唇膏推薦5：CHANEL 香奈兒超炫耀釉光唇萃 #63 極致，NT$1,280

香奈兒在今年秋季推出全新的超炫耀釉光唇萃，外殼是精緻的黑漆漸層瓶身，搭配頂部的金色CHANEL的壓印LOGO太精緻，其中#63極致是一款奶霜藕粉色調，有點帶紫色調的煙燻奶茶色，非常修飾暗沈膚色，是本季必收的絕美粉裸唇色！

玫瑰奶茶色唇膏推薦6：Giorgio Armani 奢華訂製鏡光水唇釉 #503 濃色玫瑰，NT$1,350

GA在今年5月推出全新的鏡光唇釉，蘊含「嫩唇保濕精萃」深入滋潤雙唇、撫平唇紋，革命性持色膜科技輕觸雙唇瞬間轉為輕盈的水鏡光薄膜，完美持色整天，這隻#503濃色玫瑰是偏玫瑰色調的感覺、還有淡淡的粉棕感，是亞洲人好駕馭的MLBB色選。

玫瑰奶茶色唇膏推薦7：BOBBI BROWN 迷戀輕吻唇膏 #Italian Rose 玫瑰奶茶，NT$1,060

BOBBI BROWN今年7月精選最齊全的奶茶可可色系，打造亞洲膚色也都能駕馭的奶棕色唇膏，輕盈質地不咬唇、雙唇是柔美微霧的薄紗染唇效果，#Italian Rose玫瑰奶茶就是很嫩的玫瑰奶茶色，一抹立即創造心動瞬間！

文／美人圈 圖／BEAUTY美人圈、翻攝自Giorgio Armani、YSL

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