想剪短髮快看6款大勢範本！依臉型挑選捲度　顯嫩又能修出V線條

2020只剩下兩個月，年末前換個新髮型！雖然進入秋冬、但是短髮、中短髮熱度不減，最近韓國髮型師就推薦了6款短髮捲度、短髮燙髮範本，一起看看2020秋冬短髮推薦！

2020秋冬短髮推薦1：S型波浪捲度MODS PERM

第一款就是有著乖乖牌、清純感的MODS PERM，捲度重點在於髮尾的內彎捲度、及兩側的S型波浪捲，這樣的捲度不僅蓬鬆自然、內彎的線條也相當乖巧，有清純的甜美感。

這款MODS PERM建議搭配中分的八字瀏海，銜接兩側的S型波浪捲、非常顯瘦遮肉，髮尾層次低一點保留厚重感，以捲度帶出蓬鬆感讓髮根更加豐盈。

2020秋冬短髮推薦2：齊平的內彎SLEEK PERM

SLEEK PERM是一款比較個性感的短髮，重點在於幾乎是其平的髮尾、沒有多的層次，順著往下拉出的自然弧度，讓短髮相當有型，推薦給不會整理頭髮、或是有自然捲困擾的人！

這款SLEEK PERM建議在燙髮時一定要將表層的頭髮拉直拉順、讓頭髮散發光澤感，順著頭型往下的弧度具個性感，搭配髮際線、耳朵旁的碎髮更加有修飾臉型的效果。

2020秋冬短髮推薦3：層次內彎EGG PERM

EGG PERM也是常常在短髮上的燙髮捲度，重點在於層次感的髮尾搭配內彎的捲度，讓短髮像是一層層被往內包進去的感覺，不用特別整理，顯得隨性又慵懶、有種法式復古氛圍。

髮尾帶有層次的EGG PERM捲度線條也會更加立體輕盈、但髮尾依舊維持厚重感，整體捲度相當蓬鬆，這款EGG PERM即使綁髮、像是綁個一小撮馬尾也會相當好看，有種隨性的慵懶感。

2020秋冬短髮推薦4：S型外翻捲度CLASSIC PERM

CLASSIC PERM是一款比較立體、明顯的捲度，髮尾層次相當低、但是在表層燙出S型的外翻捲度，可以內外交錯、讓捲度更加立體。

這款短髮捲度CLASSIC PERM非常甜美活潑，搭配隨性抓出來的碎髮更加自然，表層的捲度波紋就算綁起來的話也會很好看，另外這款CLASSIC PERM捲度比較明顯、所以可以很好的縮短頭髮長度，過渡期燙髮推薦。

2020秋冬短髮推薦5：C字內捲BONNIE PERM

BONNIE PERM也是一款內彎捲的髮型，跟EGG PERM的不同之處在於、這款BONNIE PERM的捲度更大且更加立體，另外BONNIE PERM髮尾的層次感近乎沒有、保留原本的厚重感更加減齡顯嫩。

髮尾的厚重感因為有稍大的捲度支撐、或是視覺上看起來不會顯得過於累贅，而有種軟軟的、溫柔的感覺，非常適合秋冬。

2020秋冬短髮推薦6：無層次齊平TASSEL CUT

最後是一款剪髮範本TASSEL CUT，其實這就是跟SLEEK PERM配對的剪髮造型，剪髮重點就在於無層次、其平的髮尾，透過髮尾的線條降低厚重感，讓這款TASSEL CUT更加率性俐落。

有自然捲的人、建議剪這款TASSEL CUT可以搭配燙出SLEEK PERM捲度，之後在稍微抓鬆、整個髮型不規則的亂翹其實會更加有隨性感，這種無捲度的髮型也是韓國這幾季相當流行的髮型範本。

文／美人圈 圖／翻攝自IG@hyungchanseo、@chahong_official、@the_once_sora、@leessangmi、@junohair_collection、@jungminil、@_iiiisaac

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