比產前還美！劉詩詩「星光紗裙」透出S曲線　還加碼仙女直角肩

記者鮑璿安／ 台北報導

大陸女星劉詩詩自產後復出就備受關注，9日她出席公開活動，以一身亮眼的藍色「星光紗裙」優雅現身，不光大秀傲人直角肩，裙身透視效果使得白皙肌膚若隱若現，順勢增添不少仙氣，也隨即登上微博熱搜。

▲劉詩詩以 SUSU COUTURE「藍色星光紗裙」登上熱搜 。（圖／翻攝自劉詩詩微博）

劉詩詩產後身材恢復神速讓外界驚艷，近日她穿上婚紗品牌 SUSU COUTURE「藍色星光紗裙」，淺藍色加上微微透視材質迎合劉詩詩的白皙膚色，尤其是肩帶採用了平口抓皺設計，讓她招牌「直角肩」展露無遺，紗裙遍佈閃片也好似星空一般亮眼；不光如此，腰間點綴了深藍色蝴蝶結腰帶，將比例拿捏分明，更顯A4螞蟻腰，完全不像是生過孩子的身材，劉詩詩也一口氣擺拍多張美照，不論是側臉、正面出鏡都毫無死角。

▲劉詩詩穿著香奈兒2021早春系列出席活動，褲裝也別具仙氣。（圖／翻攝自劉詩詩微博）

劉詩詩更身兼香奈兒（CHANEL）形象大使，隔日她換上品牌2021早春系列出席活動，以全白套裝搭配格紋貝雷帽，哪怕穿起褲裝仍是別有仙氣，更不忘加上腰鏈修飾整體造型，多種風格都輕鬆駕馭，獲得網友們大讚：「人間仙女」、「劉詩詩仙氣絕了」、「比生產前還美。」

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