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掌握「顱頂高度」拯救扁塌頭型！4招改善圓臉、細軟髮　連IU都在用

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看了無數的明星範本，即便剪了同款髮型，還是覺得自己臉很大很圓潤，沒有女星百分一的美麗？不說有些人是天生麗質的巴掌臉，很多時候我們覺得的大臉並不是大臉唷，而是沒有掌握好「顱頂高度」，以至於頭頂扁塌，視覺放大了臉型。

▲髮型顱頂高度。（圖／美人圈）

顱頂高度是什麼？

顱頂高度是指從我們的髮際線開始，到我們頭頂的位置。顱頂與上庭（眉毛到髮際線）的比例最理想是1:1。通常髮際線高（高額頭）、髮質細軟扁塌、頭型較扁平的人，顱頂高度不足的問題又特別明顯。

▲髮型顱頂高度。（圖／美人圈）

為什麼要打造高顱頂呢？

高顱頂對於我們的臉部線條影響很大。當髮型是後腦勺比較飽滿的頭包臉情況時，就能自然的讓臉蛋顯小，五官也相對看起來更加立體。小編用細軟髮代表的IU來示範，是不是頭頂髮根蓬鬆做出來，整個感覺差很多？

▲髮型顱頂高度。（圖／美人圈）

重點來啦！以下編輯為大家介紹髮型師「改善高顱頂」，修飾圓臉、頭頂扁塌的技巧做法，趕緊筆記起來吧！

圓臉、扁塌髮／髮型技巧1：調整髮際線位置

針對高額頭的女孩，我們有兩點做法可以視覺下移髮際線。首先，剪個可愛的瀏海吧！不論是Lisa的整齊娃娃瀏海，還是IU的氧氣瀏海，都有很棒的修飾額頭效果，還能讓整個人看起來稚嫩許多。

▲髮型顱頂高度。（圖／美人圈）

如果想露出額頭，或是像編輯這類型前側髮量天生少到不可思議的類型，「鬢角碎髮」千萬不能少！

▲髮型顱頂高度。（圖／美人圈）

當我們有了鬢角碎髮後，未來不論是綁上何種髮型，我們都可以在最後用尖尾梳，挑下在髮際線後約1公分的碎髮，來很自然地達到小臉效果。

▲髮型顱頂高度。（圖／美人圈）

圓臉、扁塌髮／髮型技巧2：髮根燙

這是最直接的改善方式了！透過燙出髮根的鬆度，我們能巧妙地拉長頭頂高度，進而讓顱頂比例更完美。

▲髮型顱頂高度。（圖／美人圈）

如果覺得每天出門用平板夾、電捲棒燙髮很麻煩，也可以請髮型師燙固定式的唷。

▲髮型顱頂高度。（圖／美人圈）

另一個小技巧，是我們可以經常換頭髮分線，因為當頭髮分線固定時，加上高額頭就會有臉型無限上升、放大的錯覺（好可怕）。如果是習慣中分的女孩，可以試著將分線稍微向左或右移動1公分，並以Z字型來對分，如此既改善髮際線一條線延伸、顯臉大的問題，也能創造髮型鬆度囉！

圓臉、扁塌髮／髮型技巧3：捲髮髮型

除了調整髮型高度，捲度也有很強的「橫向收縮、小臉」能力。髮型師首推空氣燙捲髮，捲度不特別密、鬆軟中帶著直線感，還能修飾高顴骨和方臉人的下顎角，是款百搭又瘦臉能力強的捲度選擇。

▲髮型顱頂高度。（圖／美人圈）

秋冬燙上「羊毛卷」也是款不敗選擇！捲度不用特別密，但是全頭的蓬鬆捲度可以柔焦大臉輪廓，讓整個人散發軟萌到不行的甜美感，適合五官份量感偏弱、穿搭偏好少女浪漫感的人。

▲髮型顱頂高度。（圖／美人圈）

圓臉、扁塌髮／髮型技巧4：飾品、綁髮修飾

用髮型、配件修飾，對於拉高顱頂高度也有很棒效果！好比說綁起高馬尾、丸子頭，就能讓下巴到頭頂的高度延長一大截，側臉的五官看起來更挺拔，臉型也增了許多澎潤感。

▲髮型顱頂高度。（圖／美人圈）

配件上，貝蕾帽、髮帶都是不錯的選擇，也和秋冬穿搭很合拍。

▲髮型顱頂高度。（圖／美人圈）

文／美人圈　圖／翻攝自微博＠楊冪、IG@dlwlrma、@yuif.ja、@mmeenze、@goyounjung、@seoha_ch、@doi__d、@sooyaaa__

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

髮型, 扁塌, 臉型, 顱頂高度
fashion.net

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