秋冬必備的7款「護手霜」！嬌蘭蜂潤乾洗手超奢華　Dior散發高級香氣

秋冬手部乾燥、護手霜必備起來！今天帶來幾款潤澤度高、卻又不黏膩的護手霜，不僅高保濕不粘膩，更是有淡淡香氣，嬌蘭蜂潤護手霜太嫩、還有超奢華蜂潤乾洗手，DARPHIN、歐舒丹保濕潤澤不黏手，DIOR玫瑰護手霜更是滿滿Miss Dior香氣，一起了解下～

2020秋冬護手霜推薦1：嬌蘭 蜂潤護手霜，40ml／NT$1,980

全新嬌蘭護手霜以皇家蜂王乳的核心修護保養成分：珍貴蜂蜜濃縮精華製成，強大的修復效果也有強化指甲、軟化粗糙死皮的效果，重回白皙嫩手。

蜂潤護手霜奶霜狀質地柔滑滋潤，上手瞬間好像是從冰箱拿出的奶油般、接觸膚溫就融化，細緻的膚觸一點也不黏膩，讓乾荒的手部肌膚可以立即獲得極致修護與滋潤。

加碼推薦：蜂潤乾洗手，40ml／NT$990

防疫當前，嬌蘭同步推出蜂潤乾洗手，含有殺菌酒精以及珍貴的保養成分：蜂蜜濃縮精華，在清潔滅菌的同時為肌膚保濕修護，使用後雙手依舊柔軟水嫩！

凝膠狀的質地接觸膚溫後會慢慢融化，質地相當細緻，使用完後清爽不黏膩、不乾澀，完全是最頂級奢華的乾洗手！

2020秋冬護手霜推薦2：DARPHIN 活水保濕護手霜，75ml／NT$810

頂級芳療品牌DARPHIN的保濕護手霜是隱藏版好物，蘊含珍貴玫瑰花水成分，淡淡的玫瑰香氣非常療癒，一抹柔潤乾燥的肌膚，推開後是偏水的質地、清爽不厚重，但是滋潤度很高，還可以同時修護指甲與指緣、身體乾燥部位也適用。

2020秋冬護手霜推薦3：SABON 香芒奇異果護手霜，30ml／NT$380

SABON最具人氣的護手霜在今年夏季推出全新的香芒奇異果口味，蘊含乳油木果油及蘆薈精華、質地清爽且吸收相當快，新款香芒奇異果前調以梨與荔枝開啟，香甜芒果與清新奇異果交織出水果的清新香甜，後調麝香讓愉悅香氣更加圓潤。

2020秋冬護手霜推薦4：歐舒丹 乳油木護手霜，30ml／NT$400

歐舒丹的護手霜一直相當有話題，每年推出的限定版更是交換禮物必備，帶有很溫潤乾淨的乳油木香氣，滋潤的乳霜質地吸收相當快，雖然潤澤、但是不油膩，能改善手部乾裂情況、讓膚觸更加細緻。

如果真的很喜歡清爽的質地的話，歐舒丹在今年夏天也有推出全新的清新馬鞭草冰沙護手霜，這款護手霜是特別的「冰沙」質地，一抹就化成凝霜狀，不僅有淡淡的沁涼感、又有保濕度，雖然秋冬好像不需要涼感、但是淡淡的沁涼感也可以幫助放鬆手部肌膚～

2020秋冬護手霜推薦5：DIOR Miss Dior玫瑰護手霜，50ml／NT$1,600

DIOR的玫瑰護手霜揉合珍稀千葉玫瑰水精華，質地豐潤、細緻不粘膩，吸收相當快、可以深層潤澤乾燥的手部肌膚，另外這款護手霜更是延續迪奧香水Miss Dior的花香基調，連雙手都可以散發高級的香氣、真的是太療癒。

2020秋冬護手霜推薦6：Grown Alchemist 銀白聖誕經典護手霜，65ml／NT$680

誕生於澳洲的植萃保養品牌Grown Alchemist，以簡約洗練的風格打造純淨有效的保養系列，品牌經典高人氣的護手霜主要成分包含香草、橙皮、沙棘果，質地保溼潤澤而不油膩，純淨香氣男女都適用！內含蘆薈成分也推薦作為曬後修護、減低手部的乾燥不適感。

另外Grown Alchemist每年聖誕也都會推出限量系列，今年集結高人氣身體護理商品，首度推出全球限量的純白設計增添佳節氛圍，經典護手霜、護唇膏、身體乳霜全面換上霧面質地白色鋁管包裝，打造佳節完美獻禮。

2020秋冬護手霜推薦7：新肌霓御手計畫-修復美手霜，50ml／NT$520

這款是台灣保養品牌新肌霓推出的修復美手霜，在秋冬容易有太乾造成手部肌膚嚴重乾裂粗糙等問題，就很適合用這支。美手霜添加深海火山多醣體主打修復功能，可以舒緩肌膚乾癢、手部脫皮。指緣常有細絲小肉刺的人，也可以拿來當指緣油塗抹指緣縫，深層滋潤肌膚，取代指緣油。此外，質地滋潤，好塗抹，內含磷脂質親膚配方，馬上擦完快速吸收，之後直接碰觸鍵盤打字、使用手機都不會有油膩感，還會聞到手部有淡淡佛手柑清香。

另外，新肌霓還有防禦美手霜、及滋潤美手霜。疫情當前大家很長噴酒精，手容易龜裂，推薦防禦這款加強保護手部肌膚。滋潤美手霜質地保濕潤澤，適合作為一般日常保養。

文／美人圈 圖／BEAUTY美人圈、翻攝自DIOR、新肌霓、1010HOPE、歐舒丹、SABON、DARPHIN

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