梨形身材選錯衣服超顯胖！7大「遮小腹」穿搭技巧　讓腰間肉全消失

小腹突出、梨形身材的人，只要衣服版型沒選好看起來就容易顯胖！小紅書的微胖博主就公開了7個小腹凸、下半身寬的穿搭TIPS，這樣穿絕對顯瘦不NG。

遮小腹、梨形身材穿搭TIPS 1：One Piece長洋裝

對於身材不夠勻稱的女孩來說，One Piece長洋裝絕對是最友善又方便的穿搭！可以遮住身上肉肉突出的地方，又不用費心思考搭配～如果想要整體身材比例看起來更修長，可以搭配有跟的鞋，或是腰線比較高的設計。

遮小腹、梨形身材穿搭TIPS 2：Oversize上衣、長版上衣

想要遮住小腹跟臀部的肉肉，Oversize上衣跟長版上衣絕對是穿搭中不能少的單品～Oversize跟長版上衣可以將小腹肉跟臀部、粗大腿遮住，看起來就會超顯瘦！

遮小腹、梨形身材穿搭TIPS 3：收腰設計

如果不想要穿得那麼寬鬆，又想要看起來顯瘦，那還有一個偷吃步的小訣竅！可以搭配皮帶、或是收腰設計的上衣，避開腰間肉的區域，在上腹比較瘦的地方收出腰線，將整體腰線提高，視覺上腿會更長，身材比例也會更好。

遮小腹、梨形身材穿搭TIPS 4：版型硬挺外套

太鬆軟的衣服反而會顯得整個人沒有線條、肉肉的～版型硬挺的外套可以在視覺上給人俐落、挺拔修長的感覺！比如搭配西裝外套、皮外套或是牛仔外套等，不只可以修飾贅肉突出的地方，外套的下擺也可以遮住腰側、臀側。

遮小腹、梨形身材穿搭TIPS 5：A字裙

A字裙也是微胖女孩必備的單品之一！A字裙的設計是上窄下寬，因此可以很自然的在視覺上幫腰部收腰、縮小腰圍，下擺A字拉寬的部分又可以遮住臀腿處比較肉的地方。

遮小腹、梨形身材穿搭TIPS 6：紮衣服搭配直筒褲、寬褲

紮衣服可以讓整個人的身材比例變好，但是有小腹、梨形身材的人紮錯衣服其實超NG！想要紮衣服，要特別注意下半身褲子的版型，建議選擇直筒褲或是寬褲，並且材質比較俐落硬挺，如牛仔、西裝褲材質等，搭配上高腰設計，這樣紮衣服才能避免露出腰間肉、駱駝峰，還能增加身材比例！

遮小腹、梨形身材穿搭TIPS 7：短版上衣ＸA字高腰寬褲



最後是很多小腹凸、梨形身材女孩會避開的單品「短版上衣」，短版上衣看起來難駕馭，但是對於梨形身材、有小腹的女孩來說只要選對下半身單品，就會超顯瘦，下半身如果搭配A字高腰寬褲，可以提高整體身材的腰線，還能遮住腰側肉跟寬大臀部，如果露出一點點腰，反而顯得上半身更有曲線。

文／美人圈 圖／翻攝自小紅書＠胖梨penny、＠脸脸在这里呀、＠芥末色的喵、＠梅栗的栗、＠-大然宝、＠一个丸子、＠梦佳佳、＠Q了个T、＠反式脂肪酸、＠猫支支

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