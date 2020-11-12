陳冠希露魚尾紋三口甜蜜同框！　女兒穿RL「超模臉」氣場壓過爸媽

記者鮑璿安 ／台北報導

40歲男星陳冠希轉型成為好爸爸、好老公，近期還登上Polo Ralph Lauren最新大片，一家三口都驚喜出鏡，超模老婆秦舒培更是直接躺在陳冠希懷裡，閃翻眾人，而陳冠希難得換上美式學院風造型，即便多了歲月痕跡，仍有當年帥氣小鮮肉的影子，眼尖網友也發現，三歲女兒遺傳媽媽的超模基因，拍時尚照無壓力。

在 Instagram 查看這則貼文 VIP（@asianfashionvip）分享的貼文 於 PST 2020 年 11月 月 11 日 上午 5:28 張貼

陳冠希在2017年與超模秦舒培結婚並育有一名女兒Alaia，此次登上Polo Ralph Lauren Holiday系列最新大片，以「FAMILY IS THE ONLY THING家庭是唯一」為主題，一家三口都甜蜜出鏡，陳冠希以平頭造型亮相，今年邁入40歲的他，已經看得出歲月的痕跡，燦笑時露出魚尾紋的模樣，宣告升格大叔界男神。

在 Instagram 查看這則貼文 Edison Chen（@edcee3000）分享的貼文 於 PST 2020 年 11月 月 10 日 上午 11:44 張貼

而此次陳冠希與老婆秦舒培默契演繹了毛衣與白襯衫的不敗搭配，散發濃厚學院氣息，經典美式風格頗受好評，秦舒培則躺在陳冠希懷中，鏡頭也自然捕捉下老公輕吻老婆額頭的畫面，好感情溢於言表。

換個風格，女兒Alaia也加入拍攝，她乖巧站在秦舒培一旁，雖然個子嬌小，不過精緻臉蛋已經有了爸爸陳冠希的神韻，且面對鏡頭絲毫不顯生疏，頗有超模風範，差點蓋過爸媽的氣場，秦舒培則是面露母愛撫摸女兒，兩人穿著白色母女裝出鏡，時尚感十足。此次畫面公開，也引發網友熱議：「我的男神竟然已經40歲了」、「女兒好美，有超模風範」、「一家三口太甜了。」

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