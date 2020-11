陳冠希露魚尾紋三口甜蜜同框！　女兒穿RL「超模臉」氣場壓過爸媽

記者鮑璿安 /台北報導

40歲男星陳冠希轉型成為好爸爸、好老公,近期還登上Polo Ralph Lauren最新大片,一家三口都驚喜出鏡,超模老婆秦舒培更是直接躺在陳冠希懷裡,閃翻眾人,而陳冠希難得換上美式學院風造型,即便多了歲月痕跡,仍有當年帥氣小鮮肉的影子,眼尖網友也發現,三歲女兒遺傳媽媽的超模基因,拍時尚照無壓力。

陳冠希在2017年與超模秦舒培結婚並育有一名女兒Alaia,此次登上Polo Ralph Lauren Holiday系列最新大片,以「FAMILY IS THE ONLY THING家庭是唯一」為主題,一家三口都甜蜜出鏡,陳冠希以平頭造型亮相,今年邁入40歲的他,已經看得出歲月的痕跡,燦笑時露出魚尾紋的模樣,宣告升格大叔界男神。

而此次陳冠希與老婆秦舒培默契演繹了毛衣與白襯衫的不敗搭配,散發濃厚學院氣息,經典美式風格頗受好評,秦舒培則躺在陳冠希懷中,鏡頭也自然捕捉下老公輕吻老婆額頭的畫面,好感情溢於言表。

換個風格,女兒Alaia也加入拍攝,她乖巧站在秦舒培一旁,雖然個子嬌小,不過精緻臉蛋已經有了爸爸陳冠希的神韻,且面對鏡頭絲毫不顯生疏,頗有超模風範,差點蓋過爸媽的氣場,秦舒培則是面露母愛撫摸女兒,兩人穿著白色母女裝出鏡,時尚感十足。此次畫面公開,也引發網友熱議:「我的男神竟然已經40歲了」、「女兒好美,有超模風範」、「一家三口太甜了。」

