追劇毛毯超暖萌！雙星仙子、美樂蒂合體開快閃店　根本網美打卡點

▲歡慶雙星仙子Kiki&LalaX美樂蒂45週年，雙星仙子kiki&Lala與美樂蒂化身超炫小小DJ，開啟北、高、南的夢幻快閃店巡迴。（影 / 記者王蓁蓁攝）

記者王蓁蓁 / 台北報導

雙星仙子Kiki&LalaX美樂蒂45歲生日快樂！三麗鷗家族為歡慶雙星仙子與美樂蒂45週年，今日（11/12）開始，從台北信義新天地A11開啟了一波全台夢幻快閃店巡迴，店內有300款台灣限定商品、限量12組的雙子星娃娃，都很值得搶一波，還有打卡角落、手拿牌，買好買滿之外，也有得拍。

▲雙星仙子Kiki&LalaX美樂蒂45週年限定店，於11/12-11/30在台北信義新天地A11的1樓，快閃登場。（圖 / 品牌提供，以下同）

快閃店內的雙星仙子Kiki&Lala與美樂蒂化身超萌的小小DJ，戴上墨鏡，穿梭在粉、黃、藍配色裝潢中，俏皮十足，現場精心設置了許多網美打卡角落、手拿牌，及45週年限定圖樣的姓名貼紙製作機，小朋友能用、大人也超愛，而三麗鷗迷們最敲碗期待45週年限定商品，高達300多款，相當多樣。另外還有粉嫩束口提袋、讓人少女心噴發的絨毛手提袋，是只送不賣的商品，達到消費門檻就可以抽，可愛又實用。

▲現場多達300款超萌45週年限定商品與台灣限定款。

▲繽紛的雙星仙子Kiki&LalaX美樂蒂網美打卡牆、手拿牌也是必拍。

粉嫩雙星仙子絨毛娃娃組是日本限定款，全台僅在台北、高雄、台南三間快閃店買得到，而且每間店只有12組，超級限量，也讓它話題超熱，雙星仙子娃娃全身灑滿星星月亮的療癒模樣，完全適合擺在床上一起入眠，三麗鷗迷們還不手刀衝！

▲日本限定雙星仙子45周年絨毛娃娃，每店限定12組，NT$1850。

冬天追劇必備的保暖毯，共有粉、黃兩款，萌萌的雙星仙子與美樂蒂完全讓人選擇困難 ; 惹人注目的滿版印花自動傘，不論晴天、雨天一打開就是全場焦點，實用性兼具令人超心動，為慶祝開幕，原價990元的自動傘也祭出開幕前四天（11/12-11/15）只要399元的活動，十分划算。

▲雙星仙子和美樂蒂45周年期間限定造型披肩保暖毯，NT$590。

▲晴雨兩用自動折疊傘，NT$990，開幕前四天(11/12-11/15) 優惠價 NT$399。

還有日常居家必備的玻璃分隔保鮮盒、彈蓋式不鏽鋼保溫瓶、以及L形A4資料夾，讓三麗鷗迷們隨時隨地都有可愛的雙星仙子與美樂蒂陪伴。

▲雙星仙子和美樂蒂45周年期間限定玻璃分隔保鮮盒，NT$890，開幕前四天(11/12-11/15) 優惠價 NT$699。

▲L形A4資料夾，藍款和粉款，NT$50。

45週年快閃店限定的只送不賣粉嫩束口提袋、及療癒的印花刺繡絨毛手提袋，不只配色夢幻，滿滿的細節萌化少女們的心，只要消費滿額就有機會抽中，每間店只有10個名額，三麗鷗迷們千萬別錯過。快閃店11／12至11／30在台北新光三越信義新天地A11、11／25至12／27在高雄漢神百貨，2021／1／20至2／16在台南南紡購物中心。

▲雙星仙子X美樂蒂45週年限定絨毛手提袋，開幕期間週末，消費滿999元，就有機會抽中。（圖 / 記者王蓁蓁攝）

▲雙星仙子X美樂蒂45週年限定束口手提袋，開幕期間消費滿699，就有機會抽中。（圖 / 記者王蓁蓁攝）



此時在台北逛雙星仙子X美樂蒂45週年快閃店，在高雄夢時代，則有《鬼滅之刃》期間限定店至12月6日，不但有《鬼滅》人物的鑰匙圈、書籤、玩偶等小物，還有250公分高的「炎柱」煉獄杏壽郎造型御守扭蛋機等裝置，可以拍照打卡，加上以口咬竹子的禰豆子為靈感的限定美食竹筒飯，看完《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》電影之後，最適合去逛。

▲《鬼滅》高雄夢時代限定店。

▲《鬼滅》高雄限定店有禰豆子竹筒飯。

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