星巴克「幻彩魚鱗杯」顏值高！折射散發霓光　加皇冠蓋子更貴氣

編輯／Emily 圖／翻攝自小紅書@Q、大王、@王大琍、felissimo.co.jp

星巴克每回推出新品總是讓人荷包失守，大陸星巴克繼之前的香奈兒風杯套、圓形水瓶之後，又推出讓少女們瘋狂的夢幻杯款了！這次以星巴克的人魚Logo為發想，推出「幻彩魚鱗杯」和「皇冠隨行杯」，透明杯身在光折射下，會發出五顏六色幻彩效果，高顏值設計看了超心動。

大陸星巴克的「幻彩魚鱗杯」是馬克杯造型，使用透明玻璃材質製成，杯身佈滿浮雕魚鱗，鱗片部份帶點磨砂質感，中間則有美人魚標誌，在光線下轉動杯子，會發出不同顏色的霓光，粉紅、藍、紫色澤整個仙氣爆棚，這款杯子還搭配了同款攪拌棒，上面一樣有幻彩魚鱗。

▲星巴克「幻彩魚鱗杯」售價人民幣169元（約台幣727元）。

另一款「皇冠隨行杯」是可以外出攜帶的款式，還附了一根吸管，杯身一樣有立體人魚女神Logo加魚鱗，鱗片是光滑的，看起來更有質感，再加上金光閃閃的皇冠杯蓋，整個貴氣逼人，光線照射後一樣會有五顏六色的幻彩效果，兩個杯款都美翻，讓人無法抉擇，想全部收藏。

▲星巴克「皇冠隨行杯」售價人民幣179元（約台幣770元）。

喜歡唯美杯子的話，日本雜貨品牌Felissimo有一系列透明小玻璃杯也可愛又有質感，簡單的杯型上面印了白色花樣，有水果圖案、水滴狀等三種不同款式，拿來裝飲料或當甜點杯都適合，能讓裝進去的食材瞬間高級。這款杯子售價935日圓（約台幣253元）。

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