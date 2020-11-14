「計較太多適合買菜，別談戀愛」　與負能量共處才是人生贏家

編輯／ChiNg 圖／由IG作家初生之犢授權提供

沒有誰的生活是一路順遂，日子若無雜質反而赤裸得空虛，於是它留有點點的灰暗，讓我們用自己的光去照亮，讓我們明白自己並非離開溫室就喘不過氣的鮮花，而是即便置身荒漠也能發芽的仙人掌。Instagram作家「初生之犢」借人生黯淡時的模樣，以幽默的口吻逆向思考，與負能量共處才是人生贏家。

＃你得好好站著，即便沒人看見你在勇敢

以前的我們不斷迎合別人的喜歡，為了成全別人的理想型，反成了自己不習慣甚至是不喜歡的樣子，其實你從來沒有義務為了任何人而改變，更無需向別人解釋自己是個怎麼樣的人，因為你就是自己獨立、堅強的理由。





＃可愛恆可愛，討厭終究是討厭

必須承認，很多時候我們認同一件事情，可能是因為主觀的喜歡這個人，而非真的那麼客觀公正的就事論事……喜歡的人哭了你會心疼，討厭的人哭了你喊「妖言惑眾」都來不及。

＃無論走到生命的哪個階段，都該喜歡那一段時光

人生是由無數個事件與時光碎片組合而成的，不管你喜不喜歡，它們終究是個過程，拼湊成了現在的你，每個人生十字路口上的決定左右了我們現在的模樣，沒有受傷就不會學習療傷，沒有分離就不會懂得珍惜。

＃計較太多就別談戀愛

長大後才明白，感情的美好在於不求回報的付出，同時也有一個人像你愛他這樣愛你，從來不該是我希望你的配合，或是你委曲求全我的要求，懷有不計較的成熟，才能擁抱一段更美好的關係。

＃世界的美好在於你還是選擇相信

就像台劇《想見你》經典台詞說：「不是因為妳對這個世界太過失望，是因為妳對這個世界有太多的期望」，失望的時候反而更該慶幸至少我們對於自己是抱有更高的期許，不是現在的自己不好，而是這樣的我們值得更好。

＃先變成喜歡的自己

猶如爆紅陸劇《三十而已》劇中所說：「先把一個人的日子過明白，才知道自己需要怎樣的另一個人」，我們都該先學會自處、學會面對孤獨、學會處理不安的情緒，才能有足夠的能力去過上兩個人的生活，畢竟要在原本就繁忙的日子裡再塞下一個人，是多麽不容易的事情。

＃你永遠都能再好起來

每一次失戀都讓我們痛徹心扉，甚至篤定自己再也找不到一個更喜歡的人，但哪一次不是這樣呢？每個人都值得被愛、值得被珍惜，如果你沒有遇到，只是還沒而已，該來的總是會來。

＃別對自己要求太高

常常對於生活感到無力又無助，其實壓力的來源是自己，適當的期望可以促使人進步，過多的冀望反而成了絆腳石，所以我們又何苦為難自己呢？在合理的範圍內做喜歡的事，做想成為的人。

＃人生沒有最好的決定

沒有所謂「最好」，只有珍不珍惜，其實成功的人並非他們真的那麼幸運，而是機會看到了他們的努力，看見了他們的把握與積極，成功的路是他們自己走出來的，機會只不過是借給他們一個舞台。

＃何必活成別人的樣子

若內心深處藏有一抹玫瑰的芬芳，又何必難為自己去模擬向日葵的模樣？同樣是花香，人們各取所好，你的刺不是為了任人批評，而是讓真心喜歡你的人發覺你真正的好。

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