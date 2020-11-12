UNIQLO「＋J」明天開賣必搶單品看這邊！精品級襯衫、毛衣千元入手

▲UNIQLO「＋J」系列11／13正式開賣，襯衫絕對要搶！（影／記者王則絲攝）



記者王則絲／台北報導

UNIQLO睽違9年與Jil Sander合作的精品級聯名「＋J」系列終於要在明天（13日）於實體店鋪、網路商店正式開賣！多款高質感設計的秋冬男、女裝千元起跳，包括襯衫、羊毛衫、西裝外套、大衣、羽絨衣和配件⋯⋯這麼多的品項要從何下手，現在就一起來看看明天必搶的單品有哪些？

▲UNIQLO「＋J」系列於11／13開賣，網店、明曜百貨旗艦店、西門店與ATT 4 FUN能看見完整系列，精選襯衫系列則能在所有店舖購得。（圖／品牌提供）



首先「＋J」系列一定要搶的絕對是「襯衫」！男、女共9款襯衫系列於全台UNIQLO門市皆可購買得到，採用頂級SUPIMA COTTON材質，簡約設計與立體的剪裁下藏有非常多細節，包括不同粗細條紋的拼接、隱藏式鈕扣設計，以及下緣側邊小小的「＋J」標示，看似低調卻能同時展現高端的品味，只要NT＄1,290，絕對是物超所值。

▲SUPIMA COTTON襯衫NT＄1,290。（圖／記者王則絲攝）



同樣也是千元出頭可以入手的「毛衣」系列也是本次必搶的單品，像是日常辦公室非常實穿的美麗諾混紡V領開襟外套，合身簡單的開襟毛衣下，男裝做了雲朵的裝飾，女裝則是做了可愛的愛心點綴，且同樣運用了隱藏式的鈕扣、口袋設計，質感好到不行，定價NT＄1,490。另外，還有100％美麗諾高領毛衣，可作為保暖的打底衣、素面內搭使用，是每個人的衣櫃裡永遠都缺一件的款式，NT＄1,290的價格著實佛心。

▲美麗諾混紡V領開襟外套，NT＄1,490。（圖／品牌提供、記者王則絲攝）



▲精紡美麗諾高領毛衣NT＄1,290、美麗諾混紡高領毛衣NT＄1,290。（圖／品牌提供）



在正式開賣之前，還要特別推薦今年秋冬「＋J」系列推出的配件，隱藏版「皮繩腰帶」呼應了時下流行的鞋帶腰帶趨勢，不論腰圍大小都能輕鬆繫上，質感更是沒話說；「雙扣環皮帶」則是擁有腰封的視覺效果，特別適合搭配洋裝或是長版上衣，能瞬間拉長比例，獨特的設計感時髦爆棚。超保暖的喀什米爾針織毛帽甚至不到千元，可說是本次最容易入手的單品之一。

▲雙扣環皮帶NT＄1,290、皮繩腰帶NT＄990。（圖／品牌提供、記者王則絲攝）



▲喀什米爾針織毛帽NT＄990。

擁有較多預算的朋友，那麼就可以把目光轉往冬季外套單品上，「＋J」系列的羽絨衣和大衣絕不會讓人失望，在極簡的外型下加入了前衛的小設計，像是寬版的Hybrid羽絨外套，採用內外拼接、可拆式保暖領片還有超多功能的口袋設計，簡單卻不無聊；頂級羊毛大衣的部分，完全是高端精品的等級，雖然價格上來到NT＄7,990，但是非常值得投資。

▲女裝Hybrid羽絨外套，寬寬的錐形設計很可愛，NT＄4,990。（圖／品牌提供）



▲Hybrid寬版羽絨連帽外套，NT＄5,990。（圖／品牌提供）



▲雙排扣大衣NT＄7,990、喀什米爾混紡徹斯特大衣NT＄7,990。（圖／品牌提供）



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