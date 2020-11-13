營養師教4種「肥肚」瘦身改善法！鮪魚肚、凸小腹成因都不同

▲想要改善腰部肥胖問題，先找到自己的「肥肚」原因。（圖／翻攝IG@kkmmmk、@euddeume_）

記者張毓容／台北報導

隨著生活作息、飲食習慣改變，加上缺乏運動，不少人都有「腰部肥胖」的問題，有些看起來很瘦的人也都有「胖肚子」，但你知道嗎？常聽到的鮪魚肚、啤酒肚或「小腹婆」等俗稱正好代表了不同種類型的腰部肥胖。知名營養師高敏敏就指出4種不同類型肚子，從成因到改善方式一一分析，想要成功減掉肥肚，先來了解你是哪一種！

▲知名營養師高敏敏指出4種不同類型胖肚子的成因。

1.鮪魚肚



特徵就是腰上的肉肥肥軟軟，坐下來會分成兩層，而有鮪魚肚的人大多是全身偏胖、肉肉的體型。這種類型的人，通常飲食上喜歡大魚大肉、無肉不歡，而且很少吃蔬菜水果。

改善方法：營養師建議，這類型的人要從改變飲食觀念開始，遵循每天蔬果579的飲食要點，且肉類攝取不要超過1.5個手掌大小。

▲久坐不動也是讓小腹變凸的原因之一。（圖／翻攝IG@midoricoo）

2.小腹肚



這種類型常常出現在女生身上，也就是俗稱的「小腹婆」，明明身體也不胖，甚至可能很瘦，但肚臍以下的腹部凸起，穿緊身褲、貼身衣裙時特別明顯。會造成小腹凸出的原因大多是因為有便秘問題、常久坐不動、女性經期不順、愛喝冰品等。

想要改善胖小腹，可從多吃蔬菜水果、多多喝水開始，搭配運動、多活動身體，減少久不動的情況，且要留意經期前中後的調理。

3.壓力肚

若是發現自己近來體重一直往上增加，尤其肚子連帶腰間贅肉整圈都有脂肪囤積、肥胖，有時還會克制不住自己的食慾和心情，這是因為受到壓力荷爾蒙刺激使得食慾上升、脂肪囤積等反應。

想改善這種壓力型肥胖狀況，要從紓解壓力下手，可以安排個小假期、出去度假放鬆心情或找到自己的舒壓方法，平時也要注意維持健康生活作息，早睡早起不要熬夜，且可適當補充富含鈣、鎂、色胺酸食物幫助放鬆心情，透過運動調整壓力荷爾蒙。

▲適量飲酒，飲食上避免重鹹、太甜的食物都有助於改善啤酒肚。（圖／翻攝IG@midoricoo）

4.啤酒肚



全身不一定胖，但肚子很圓滾滾，尤其男生特別明顯的啤酒肚，形成原因包含常喝酒過量、吃過量加工食品、精製糖食品，還有飲食重口味等。

改善的方法當然首要就是控制飲酒量，適量飲酒就好，還有飲食上不要吃太重鹹、太甜的食物，盡量吃原型食物，選擇較健康的烹調方式，手搖飲改喝無糖，並且要多喝水。

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