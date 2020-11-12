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小熊維尼、航海王「跨界美妝」　可愛到讓人一秒融化

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▲▼小熊維尼、航海王「跨界美妝」 。（圖／品牌提供）

▲人氣卡通人物躍上美妝，增加話題買氣。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

女生對可愛聯名總抗拒不了，越來越多美妝攜手卡通聯名，推出療癒軟萌的限定包裝，光是看著都讓人心情變超好！

▲▼小熊維尼、航海王「跨界美妝」 。（圖／品牌提供）

▲軟萌小熊維尼看著就療癒。

日本人氣保養肌研，首次攜手迪士尼最溫暖的小熊維尼，推出濃極潤系列的限定版包裝。此次共推出極潤多效精華水感凝露和極潤完美高保濕多效凝露兩款聯名包裝，超Q的小熊維尼可愛到讓你一秒融化。

▲▼小熊維尼、航海王「跨界美妝」 。（圖／品牌提供）

▲肌研 極潤完美高保濕多效凝露 維尼限定版，100g，650元。

洗臉後一瓶取代各種保養步驟，快速就為肌膚補足水分，輕鬆完成保養，可以像小熊維尼一樣享受慵懶時光，今年冬天就讓活潑俏皮的小熊維尼，陪伴著你的每一個保養時刻吧！

▲▼小熊維尼、航海王「跨界美妝」 。（圖／品牌提供）

▲曼秀雷敦 薄荷修護潤唇膏 貓耳限定版，120元。

秋冬一定要有的曼秀雷敦薄荷修護潤唇膏，也戴上超可愛的立體貓耳蓋，換上童趣的手繪貓咪圖樣管身包裝，變身貓耳限定版。讓你每次使用不僅雙唇滋潤，連心情也一同被療癒了。

▲▼小熊維尼、航海王「跨界美妝」 。（圖／品牌提供）

▲航海王聯名掀起一股美妝熱潮。

植村秀早先也與航海王合作，推出聯名彩妝系列。女孩們跟著植村秀、魯夫還有草帽海賊團展開冒險假期，一起發掘珠寶般的眼影、珍貴的唇膏和其他美妝寶藏，像是航海王十色眼彩盤、取材自魯夫與草帽海賊團的戰鬥絕技變身為植村秀經典的無色限唇膏，集集它們讓你成為眾所注目的焦點吧！

▲▼小熊維尼、航海王「跨界美妝」 。（圖／品牌提供）

▲航海王限量聯名系列 武士刀眉筆+航海王聯名鑰匙圈。

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關鍵字：

聯名, 卡通, 保養, 跨界聯名
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