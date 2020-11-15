《鬼滅之刃》無線耳機加了禰豆子髮帶超Q　羽織花紋外盒手刀收藏

編輯／Emily 圖／翻攝自onkyodirect.jp、p-bandai.jp

日本動漫《鬼滅之刃》的熱潮持續延燒，周邊聯名從服裝、鞋子到手錶都有，這次《鬼滅之刃》則和日本耳機品牌ONKYO合作，推出無線藍牙耳機，以竈門炭治郎、禰豆子、我妻善逸與嘴平伊之助四個角色為靈感，在耳機本身和外包裝加了他們的代表物件裝飾，每一款都超有特色。

《鬼滅之刃》與ONKYO的聯名無線耳機共有四種款式，「炭治郎」款以他的綠、黑格子羽織圖案為主要元素，在包裝盒和耳機充電盒的保護殼上都印有同款花紋，耳機上的圖案是他的日輪刀鍔，耳機充電盒則有狐狸面具圖案。

「禰豆子」款的包裝盒、耳機充電盒保護殼都使用她的服裝花紋裝飾，粉紅色系看起來好少女，耳機上面的小圖案是禰豆子的髮帶，充電盒上則有木箱圖案。

「我妻善逸」款整體是鮮豔的黃色，跟他的羽織花色相同，都有小小的三角形圖案，耳機上面是他的日輪刀鍔，耳機充電盒則是負責傳達任務給他的啾太郎。

「嘴平伊之助」款整體是藍色系，耳機充電盒保護殼的花紋是野豬的毛皮，正、反兩面花色不一樣，耳機本身有豬鼻圖案，耳機充電盒上的圖則是他使用的雙刀。這系列售價15,000日圓（約台幣4,058元），官網目前開放預訂到2021年1月8日為止，預計3月會開始發送。

另外，日本Bandai玩具公司先前推出過《鬼滅之刃》的電子寵物遊戲機，現在又新增更多角色了，有在《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》裡面圈粉無數的「炎柱」煉獄杏壽郎，以及其他共9個柱，每一款的外觀都符合角色特色，遊戲本身則能勾起你的童年回憶。這款電子寵物遊戲機售價2,530日圓（約台幣684元）。

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