fb ig video ETtoday search mobile

《鬼滅之刃》無線耳機加了禰豆子髮帶超Q　羽織花紋外盒手刀收藏

>

編輯／Emily　圖／翻攝自onkyodirect.jp、p-bandai.jp

日本動漫《鬼滅之刃》的熱潮持續延燒，周邊聯名從服裝、鞋子到手錶都有，這次《鬼滅之刃》則和日本耳機品牌ONKYO合作，推出無線藍牙耳機，以竈門炭治郎、禰豆子、我妻善逸與嘴平伊之助四個角色為靈感，在耳機本身和外包裝加了他們的代表物件裝飾，每一款都超有特色。

▲鬼滅之刃無線耳機。（圖／翻攝自onkyodirect.jp）

《鬼滅之刃》與ONKYO的聯名無線耳機共有四種款式，「炭治郎」款以他的綠、黑格子羽織圖案為主要元素，在包裝盒和耳機充電盒的保護殼上都印有同款花紋，耳機上的圖案是他的日輪刀鍔，耳機充電盒則有狐狸面具圖案。

▲鬼滅之刃無線耳機。（圖／翻攝自onkyodirect.jp）

「禰豆子」款的包裝盒、耳機充電盒保護殼都使用她的服裝花紋裝飾，粉紅色系看起來好少女，耳機上面的小圖案是禰豆子的髮帶，充電盒上則有木箱圖案。

▲鬼滅之刃無線耳機。（圖／翻攝自onkyodirect.jp）

「我妻善逸」款整體是鮮豔的黃色，跟他的羽織花色相同，都有小小的三角形圖案，耳機上面是他的日輪刀鍔，耳機充電盒則是負責傳達任務給他的啾太郎。

▲鬼滅之刃無線耳機。（圖／翻攝自onkyodirect.jp）

「嘴平伊之助」款整體是藍色系，耳機充電盒保護殼的花紋是野豬的毛皮，正、反兩面花色不一樣，耳機本身有豬鼻圖案，耳機充電盒上的圖則是他使用的雙刀。這系列售價15,000日圓（約台幣4,058元），官網目前開放預訂到2021年1月8日為止，預計3月會開始發送。

▲鬼滅之刃無線耳機。（圖／翻攝自onkyodirect.jp）

另外，日本Bandai玩具公司先前推出過《鬼滅之刃》的電子寵物遊戲機，現在又新增更多角色了，有在《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》裡面圈粉無數的「炎柱」煉獄杏壽郎，以及其他共9個柱，每一款的外觀都符合角色特色，遊戲本身則能勾起你的童年回憶。這款電子寵物遊戲機售價2,530日圓（約台幣684元）。

▲鬼滅之刃無線耳機。（圖／翻攝自onkyodirect.jp）

▲鬼滅之刃無線耳機。（圖／翻攝自onkyodirect.jp）

▲鬼滅之刃無線耳機。（圖／翻攝自onkyodirect.jp）

►「炎柱」背影、善逸「霹靂一閃」圖案T恤帥爆！GU《鬼滅》新聯名太欠敗

►《鬼滅之刃》炭治郎耳環實體化！形狀、花紋神還原　女生戴超氣質

►衛生紙1串1元！　東森購物雙11剁手攻略曝

關鍵字：

鬼滅之刃, 無線耳機, 耳機, 聯名
fashion.net

熱門文章

VALENTINO「寵物訂製包」超萌！插畫家神還原毛小孩

VALENTINO「寵物訂製包」超萌！插畫家神還原毛小孩

《艾蜜莉在巴黎》15大愛情與人生金句

《艾蜜莉在巴黎》15大愛情與人生金句

GUCCI讓「搬東西的工作人員」入鏡拍廣告

GUCCI讓「搬東西的工作人員」入鏡拍廣告

星巴克秋季熱銷飲料TOP5　必喝16年歷史的傳奇那提

星巴克秋季熱銷飲料TOP5　必喝16年歷史的傳奇那提

G-SHOCK「電路板錶」多附1錶圈、2錶帶　CP值激升

G-SHOCK「電路板錶」多附1錶圈、2錶帶　CP值激升

IKEA限量系列讓「名畫」變了樣超有趣

IKEA限量系列讓「名畫」變了樣超有趣

好想要卡地亞鑰匙圈！紅衣門僮捧鑽石超Q

好想要卡地亞鑰匙圈！紅衣門僮捧鑽石超Q

2021春夏熱搜手袋清單！香奈兒、LV極致小廢包巨可愛

2021春夏熱搜手袋清單！香奈兒、LV極致小廢包巨可愛

全球最熱Telfar購物包還不認識？幾乎全年「完售」買到太幸運

全球最熱Telfar購物包還不認識？幾乎全年「完售」買到太幸運

轉動「1716萬元的萬花筒」會看到什麼？

轉動「1716萬元的萬花筒」會看到什麼？

ET Fashion

推薦閱讀

IU穿「低胸裝」性感美照連發　最新燒酒廣告仙到不像話，網：醉了

IU穿「低胸裝」性感美照連發　最新燒酒廣告仙到不像話，網：醉了

排隊人潮瘋搶UNIQLO「+J」系列　官網部分單品已售罄！銷售前5出爐

排隊人潮瘋搶UNIQLO「+J」系列　官網部分單品已售罄！銷售前5出爐

不用花錢！網揭8個讓「皮膚越來越好」的習慣　

不用花錢！網揭8個讓「皮膚越來越好」的習慣　

十二星座中「愛槓成癮」的3大槓精！ Top 1會毒舌到逼哭人 想剪短髮快看6款大勢範本！依臉型挑選捲度　顯嫩又能修出V線條 小心毒蛙錶！　G-SHOCK重現彩虹蟾蜍外觀 髮型師揪「5大洗髮錯誤」　最後一條超過8成女生都做過 「你不是一無所有，至少還有病」　這些超毒金句讓人瞬間清醒 1折起！誠品史上最大「萬物特賣會」　文具銅板價、外文書百元有找 現省近千元！絕美玫瑰粉大同電鍋3490元→2699元

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面