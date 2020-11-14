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網友激推4款「底片相機」千元有找　史努比茄芷袋配色台味十足

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編輯／ChiNg

近年颳起的復古旋風使很多人開始穿搭懷舊元素，同時攝影迷們也玩起了底片相機，一台在手就算沒有手機濾鏡也能拍出具有年代感的質感照片！現在走在街上便能看到許多文青拿著各式各樣不同款式造型的底片相機，小編特蒐四款高顏值底片相機，最讓人動心的是每一款要價都不用千元，一張小朋友有找就能擁有。

＃Pinkoi ：Snoopy Meets Local台味日常底片相機

為慶祝七十歲生日，Pinkoi這一次幫Snoopy換上了正港的台灣味，與台灣在地工藝匠人合作設計出這款以紅、籃、綠簡約三色打造而成的底片相機，仔細一看便會發現配色靈感來自有「台客袋」之稱的茄芷袋，可以說是極具台灣鄉土味的一台復古風相機，搭配Snoopy以及查理布朗的圖樣，整台相機散發出濃濃的Snoopy與台灣的混血味。

▲▼ PiNkoi推Snoopy底片相機 。（圖／翻攝自pinkoi.com）

▲Snoopy七十週年與Pinkoi推出聯名底片相機；目前已進入第三波預購，定價NT$970起。（圖／Pinkoi提供）

＃Kodak：M35糖果色底片相機

相機品牌柯達也推出三款「Kodak M35糖果色底片相機」，顏色分別為柯達黃、湖水藍以及粉紫色，可以說是顏值相當高的一款底片相機，少女味飄香的配色加上本身機身就輕巧方便攜帶的設計，僅有100g左右的極輕量機身加上霧面色調，整台相機自帶公主仙氣，光看都覺得美到冒泡；另外，這款相機設計為自帶閃光燈，讓你即便晚上出去玩也不必擔心光線問題，一樣能拍出理想的好照片。

▲柯達推糖果色復古相機。（圖／翻攝自camepstore.com）

▲柯達推三款顏色糖果色底片相機；定價為3,500日圓（約NT$949）。（圖／翻攝自camepstore.com）

＃Lomography X Challenger：Simple Use即可拍相機

Lomography與日本潮牌Challenger推出這款限量版的Simple Use即可拍相機，最吸睛的是主打使用紫色調的負片，按下快門馬上得到又Chill又謎樣的照片，而造型則由Challenger創始人親自設計，打造一台繪畫風格的迷幻相機，網友看了直呼：這絕對是最陷阱的一台相機。

▲▼Lomography與日潮牌聯名推Simple Use即可拍相機。（圖／翻攝自lomography.tw）

▲Lomography與日潮牌聯名推Simple Use即可拍相機；定價為NT$730。（圖／翻攝自lomography.tw）

＃NINM Lab：第三代I’M FINE菲林相機

問世三年的設計工作室NINM Lab繼先前推出一二代相機後，再度推出第三代I’M FINE菲林相機，有別於以往這次將機身包上一層粉嫩的漸層色，而按鍵的字樣也是精心設計過的，如：快門鍵是「Freeze a moment」或是將閃光燈稱為「Spark」，以最簡約的風格打造出文青的創意。

▲▼NINM Lab推第三代菲林相機。（圖／翻攝自ninmlab.com）

▲NINM Lab推第三代菲林相機；定價為125港幣（約NT$460）。（圖／翻攝自ninmlab.com）

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關鍵字：

Snoopy, 底片相機, 復古, 柯達
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