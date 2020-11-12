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MIU MIU標錯價後「是否出貨」成焦點　消保官解惑：關鍵在「確認信」

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記者王則絲／台北報導

昨（11日）MIU MIU鬧出官網「標錯價」烏龍事件後，雖然網站被緊急關閉，還是有不少人成功下了訂單並完成信用卡扣款，從昨日晚間到今日陸續有人表示收到了確認信Email：「14:15下單，18:52收到確認mail了⋯⋯」、「晚上八點左右收到mail了。」現在「究竟會不會出貨」成為大家關注的焦點，如果不出貨是否有違反買賣契約，對此消保官就「確認mail」的內容來替大家解惑。

▲miumiu標錯價是否會出貨？（圖／讀者提供）

▲讀者提供收到的Email。（圖／讀者提供）

昨日MIU MIU官網標錯價格，眾多萬元精品包款、服裝瞬間變成能夠千元入手的平價包，原定價52,000元的可芙包標成了530元；原定價81,000元的BELLE口金包亦變成810元，今日就有成功下訂的讀者提供收到「確認mail」的頁面，但是尚不知道MIU MIU是否會出貨，MIU MIU台灣依然表示：「有關訂單的部分目前米蘭總部正在處理中。」

於讀者提供的「確認mail」中顯示：「訂單將於1至3個工作天內處理，當商品準備好發貨，閣下將會收到確認電郵、發票電郵，以及由指定物流公司發出的訂單追蹤詳情電郵。」對此消保官回覆：「他們收到的確認信函算是一種機械式的罐頭回覆，屬於網路零售商定型化契約中，業者履行『確認』的機會，還不算構成契約成立，如果收到信件中提到的『確認電郵』才算是成立契約。」昨日幾乎同時間日本PRADA也出現標錯價情形，後來日本官方則是公布「不會出貨」。

▲miumiu標錯價是否會出貨？（圖／讀者提供）

▲標錯價之MIU MIU可芙包。（圖／翻攝自官網、IG@miumiu）

行政院經濟部公布之「零售業等網路交易定型化契約應記載事項」第五項「確認機制及契約履行」提到：「企業經營者應於消費者訂立契約前，提供商品之種類、數量、價格及其他重要事項之確認機制。」指的便是這回民眾收到確認mail的這種自動式回覆，是要給業者有一個確認的機會，以確認商品對不對、貨量夠不夠、要不要出貨。就像是信件中寫的「當商品準備好發貨，閣下將會收到確認電郵、發票電郵」，屆時才算契約成立，且業者必須履行契約。

▲miumiu標錯價是否會出貨？（圖／讀者提供）

▲NIKE、ZARA官網也曾經出包標錯價。（圖／資料照、翻攝自IG@zara）

事實上類似的「標錯價」案例不只這一樁，西班牙快時尚品牌ZARA曾因網站系統更新出包，將商品價格誤標為原價的0.1折，如一雙台幣1,590元的鞋子標成了16元，當時成功下單的人數也不少，而ZARA事後決定「正常出貨」，損失自行吸收以維持聲譽；NIKE在去年時也於官網失誤將4500元的Nike SB Air Max janoski 2 By You訂製鞋標成了999元，完成訂購的人算是非常多，不過後來NIKE公布「不會出貨」，而是改以全數退款，並發放5折折扣碼的方式來補償。

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關鍵字：

MIU MIU, miumiu, 標錯價, 出貨, 消費者, 消保官, 買賣契約
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