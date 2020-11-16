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迪士尼動畫「幕後拍攝」曝光大崩壞！《仙履奇緣》王子只是人型立牌

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編輯／Emily　圖／翻攝自IG@andhikamuksin

迪士尼動畫電影深受大家喜愛，很多人會對迪士尼角色們再次創作，畫出新風格的插圖或發揮創意做出有趣的合成圖。IG@andhikamuksin就做了一系列搞笑的創作，曝光迪士尼動畫電影的幕後拍攝是什麼模樣？角色們沒有魔法，只能在綠幕前透過道具、工作人員的協助，才能拍出經典場面。

▲迪士尼電影真實版。（圖／翻攝自IG@andhikamuksin）

《阿拉丁》電影裡面最重要的就是魔毯了，不管是阿拉丁自己坐在上面，或是帶著茉莉公主翱翔天際，都魔幻又浪漫。但如果在真實世界拍攝，一切只能在綠幕前重現，阿拉丁戰戰兢兢的壓在特技綠衣人上面，茉莉也要被他們支撐才能飛起來。

《小美人魚》在海裡的畫面，其實是泡在游泳圈裡拍攝，他的夥伴小比目魚和其他動物，只能先由綠衣人充當，透過後製才能出現。

《睡美人》的黑魔女會不會太辛苦啦！要自己戴上長長的龍頭套，張牙無爪賣力演出，才能拍出電影裡的噴火龍效果。

還有一些畫面其實可以自己在家拍攝，像《仙履奇緣》的灰姑娘就自己一人架起手機自拍架和燈光，手拿王子人型立牌，重現與王子一起的場面。

《小美人魚》反派烏蘇拉和《阿拉丁》的神燈精靈也是自己擺道具加燈光效果，重現電影裡的魔幻畫面，神燈精靈還趁機偷懶，因為下半身沒入鏡，竟然露腳毛、穿懶人鞋，超真實的邋遢模樣讓人忍不住笑噴。


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關鍵字：

迪士尼, 插圖, IG, 迪士尼公主
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