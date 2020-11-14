fb ig video ETtoday search mobile

現省近千元！絕美玫瑰粉大同電鍋3490元→2699元

>

記者李薇／台北報導

大同電鍋幾乎是人人家中都必須要擁有的家電，因為不但可以煮飯，還可以保溫、蒸、滷、燉樣樣都行，即將年末，除舊佈新正適合換鍋，家裡老舊的電鍋可能已經沒辦法使用、想換一個新鍋添新氣象，「Her和她」推出大同10人份全不鏽鋼電鍋，是絕美的玫瑰粉色，絕對是讓家裡有網美風的第一步。

▲Her大同電鍋。（圖／Her）

▲大同10人份全不鏽鋼電鍋（玫瑰粉），原價3490元、特價2699元，點我購買。

 ▲大同,電鍋,煮飯,Her和她。（圖／pexels）

▲電鍋可以煮出完美的米飯。（圖／pexels）

大同10人份全不鏽鋼電鍋（玫瑰粉）的鍋蓋、外鍋、內鍋均採用SUS 304不鏽鋼材質，烹煮食材絕對安全，間接加熱無鍋粑，可保有食物原味，可煮飯、粥、蒸、燉等多用途使用，身為煮菜新手也不用擔心不會使用，超簡單就可以輕鬆上手。

▲大同,電鍋,煮飯,Her和她。（圖／pexels） 

▲有電鍋帶便當也超方便。（圖／pexels）

不只是採用不鏽鋼的材質，大同10人份全不鏽鋼電鍋採用360度環繞式水蒸氣加熱食物，鍋內不斷循環熱能能均勻滲透進食物裡面，營養健康完全不會流失，只要將食材放進鍋內，外鍋裝入適量的水分，按下開關就可以輕鬆製作出美味的料理，完全不用顧爐火，非常方便實用。

▲大同,電鍋,煮飯,Her和她。（圖／pexels） 

▲料理海鮮輕而易舉。（圖／pexels）

另外，還擁有自動保溫功能，不用擔心剛煮好的飯菜一下就冷掉，可以放在裡面保溫，晚回家吃飯的家人也可以享用到熱騰騰的料理，而且食物營養不流失；全鍋具也採取在台灣組裝，品質有保證。

▲大同,電鍋,煮飯,Her和她。（圖／pexels） 

▲大同10人份全不鏽鋼電鍋（玫瑰粉），原價3490元、特價2699元，點我購買。

年底想要把家裡用壞的鍋具換新嗎？快上「Her和她」購買TATUNG大同10人份全不鏽鋼電鍋（玫瑰粉），原價3490元、特價只要2699元，直接現省將近1000元，相當划算，住外面也很適合入手。

►衛生紙1串1元！　東森購物雙11剁手攻略曝

關鍵字：

大同, 電鍋, 煮飯, Her和她, Her
fashion.net

熱門文章

VALENTINO「寵物訂製包」超萌！插畫家神還原毛小孩

VALENTINO「寵物訂製包」超萌！插畫家神還原毛小孩

《艾蜜莉在巴黎》15大愛情與人生金句

《艾蜜莉在巴黎》15大愛情與人生金句

GUCCI讓「搬東西的工作人員」入鏡拍廣告

GUCCI讓「搬東西的工作人員」入鏡拍廣告

星巴克秋季熱銷飲料TOP5　必喝16年歷史的傳奇那提

星巴克秋季熱銷飲料TOP5　必喝16年歷史的傳奇那提

G-SHOCK「電路板錶」多附1錶圈、2錶帶　CP值激升

G-SHOCK「電路板錶」多附1錶圈、2錶帶　CP值激升

IKEA限量系列讓「名畫」變了樣超有趣

IKEA限量系列讓「名畫」變了樣超有趣

好想要卡地亞鑰匙圈！紅衣門僮捧鑽石超Q

好想要卡地亞鑰匙圈！紅衣門僮捧鑽石超Q

2021春夏熱搜手袋清單！香奈兒、LV極致小廢包巨可愛

2021春夏熱搜手袋清單！香奈兒、LV極致小廢包巨可愛

全球最熱Telfar購物包還不認識？幾乎全年「完售」買到太幸運

全球最熱Telfar購物包還不認識？幾乎全年「完售」買到太幸運

轉動「1716萬元的萬花筒」會看到什麼？

轉動「1716萬元的萬花筒」會看到什麼？

ET Fashion

推薦閱讀

子瑜新歌造型用「百元唇膏」　桃紅唇色有夠時髦

子瑜新歌造型用「百元唇膏」　桃紅唇色有夠時髦

MAMAMOO華莎超誇張「洗頭造型」上節目　網友竟然一面倒好評

MAMAMOO華莎超誇張「洗頭造型」上節目　網友竟然一面倒好評

必需收藏！Dior牛奶白色皮革氣墊粉餅　限量上市全身都能用

必需收藏！Dior牛奶白色皮革氣墊粉餅　限量上市全身都能用

日妞瘋狂囤貨的「無印良品」導入液　用光光之後還想再回購 品木宣言靈芝水驚爆低價674元！下殺4.6折　網狂讚：肌膚穩定神器 摩洛哥優油激殺半價788元！粉絲一用6年沒變心　頭髮不再毛躁分岔 排隊人潮瘋搶UNIQLO「+J」系列　官網部分單品已售罄！銷售前5出爐 UNIQLO史努比毛毛睡衣、室內拖犯規可愛　全包起來冬天不冷了！ 五款居家用品必收！吐司床墊越睡越餓、小幽靈筷架排排站太可愛 Dior星星拉鍊化妝包才978元！打開竟有保養品＋香水　划算到爆炸

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面