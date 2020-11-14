現省近千元！絕美玫瑰粉大同電鍋3490元→2699元

記者李薇／台北報導

大同電鍋幾乎是人人家中都必須要擁有的家電，因為不但可以煮飯，還可以保溫、蒸、滷、燉樣樣都行，即將年末，除舊佈新正適合換鍋，家裡老舊的電鍋可能已經沒辦法使用、想換一個新鍋添新氣象，「Her和她」推出大同10人份全不鏽鋼電鍋，是絕美的玫瑰粉色，絕對是讓家裡有網美風的第一步。

▲大同10人份全不鏽鋼電鍋（玫瑰粉），原價3490元、特價2699元，點我購買。

▲電鍋可以煮出完美的米飯。（圖／pexels）



大同10人份全不鏽鋼電鍋（玫瑰粉）的鍋蓋、外鍋、內鍋均採用SUS 304不鏽鋼材質，烹煮食材絕對安全，間接加熱無鍋粑，可保有食物原味，可煮飯、粥、蒸、燉等多用途使用，身為煮菜新手也不用擔心不會使用，超簡單就可以輕鬆上手。

▲有電鍋帶便當也超方便。（圖／pexels）



不只是採用不鏽鋼的材質，大同10人份全不鏽鋼電鍋採用360度環繞式水蒸氣加熱食物，鍋內不斷循環熱能能均勻滲透進食物裡面，營養健康完全不會流失，只要將食材放進鍋內，外鍋裝入適量的水分，按下開關就可以輕鬆製作出美味的料理，完全不用顧爐火，非常方便實用。

▲料理海鮮輕而易舉。（圖／pexels）



另外，還擁有自動保溫功能，不用擔心剛煮好的飯菜一下就冷掉，可以放在裡面保溫，晚回家吃飯的家人也可以享用到熱騰騰的料理，而且食物營養不流失；全鍋具也採取在台灣組裝，品質有保證。

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