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Selina 「放送美照」曝保養秘技　網讚：整個人瘦一大圈

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▲▼Selina 「狂PO美照」曝保養秘技 。（圖／翻攝自Selina FB）

▲Selina美照多連發，就連身上的睡衣也被網友誇美。（圖／翻攝自Selina FB，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

日前才歡度生日的Selina任家萱，昨晚在社群分享保養美照，被網友直誇像極了歐洲的貴婦，近來整個人瘦一大圈的她，可說是美出新高度。她更大方公開她的保養秘方，《ET FASHION》加碼整理她瘦身飲食技巧，一起分享給大家。

▲▼Selina 「狂PO美照」曝保養秘技 。（圖／翻攝自Selina FB）

▲這浴室也是美到不像話。

照片會說話，Selina昨晚在社群狂發美照，驚豔一大票粉絲，除了她瘦了一大圈，肌膚更是散發著透亮光澤，被網友直呼太完美！Selina也透露她的美肌秘方，近來愛愛上了迪奧精萃再生玫瑰微導精露，已經無限回購且使用多瓶，就連照片中的保養品也僅剩1/3，可看出她有多喜愛。

▲▼Selina 「狂PO美照」曝保養秘技 。（圖／翻攝自Selina FB）

▲公開愛用的迪奧花蜜系列。

她也開玩笑表示，這絕對不是因為臉比一般人稍微大一些些的關係，而是因為喜歡玫瑰微導精露帶給肌膚滋潤、不黏膩的營養呵護，以及它獨特的玫瑰氣息，超級療癒。

▲▼Selina 「狂PO美照」曝保養秘技 。（圖／翻攝自Selina FB）

▲Selina藉由學習找到快樂的方式。

早先Selina也曾分享她的瘦身飲食技法，她不會勉強自己「不吃」，維持愉悅心情很重要，重點是挑對食物，像是多吃原型食物、少吃重口味、多喝水都是她的飲食準則。偶爾也會來點甜點慰勞自己一番，這樣子「瘦身」才能長久。

▲▼Selina 「狂PO美照」曝保養秘技 。（圖／翻攝自Selina FB）

▲已成為戶外咖的她，生日在日月潭迎接第一道曙光。

隨著氣溫越來越低，她也很推薦吃火鍋也是很棒的瘦身方式，用清燙代替油炒，只要不要喝湯，海鮮、肉片、蔬菜幾乎可以吃到飽，不需要挨餓也能健康瘦下來。醬料方面則避免沙茶，用醬油、醋、青蔥、蒜等辛香料，就不怕給身體過多負擔。

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關鍵字：

任家萱, Selina, 保養, 秘訣, 瘦身
fashion.net

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