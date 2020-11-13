手機千金譚以欣大推「椰子油」護髮　公開祕技拯救毛躁、自然捲

▲譚以欣是自然捲，透露保養頭髮的祕技。（影/ 記者王蓁蓁攝）

記者王蓁蓁 / 台北報導

G-PLUS手機千金譚以欣愛運動也經常出席時尚活動，為自家冷凝水離子吹風機站台，一頭微捲短髮，穿全白連身褲裝，侃侃而談她的頭髮保養祕技，她透露自己是重度自然捲、毛躁髮，又熱愛上山下海運動，海水裡的鹽分更會造成頭髮乾澀，因此保養頭髮很重要，她也不藏私大方公開兩個關鍵小撇步，其一當然是用G-PLUS的吹風機，另一個祕技是：「天然的椰子油。」

▲譚以欣大方公開她的養髮小撇步「天然的椰子油、跟能讓頭髮保持水分的吹風機」。（圖 / 記者王蓁蓁攝）

譚以欣表示自己自然捲又毛躁，若是隨便整理，髮質會看起來很差、不柔順，很多人會用髮油護髮，她用的方式更天然：「我會用椰子油塗抹頭髮，椰子油也可以同時塗抹身體，塗抹頭髮可以保濕，看起來有光澤感，讓頭髮保持水分，就不會毛躁。」光是讓頭髮保濕還不夠，她說：「自然捲隨便吹會很毛躁，看起來髮質很差，我會用我們的吹風機吹，頭髮比較不容易毛躁，再用離子夾很快的帶過，就會有簡單俐落的髮型。」

▲譚以欣現場使用自家品牌G-PLUS冷凝水離子吹風機，NT$8,800。（圖 / 品牌提供）

譚以欣說到因為頭髮自然捲，出門前需要花比別人更多的時間整理，再度強調選對吹風機很重要，能事半功倍，使用離子夾也不要在頭髮上停留太久，以免過熱傷髮。

G-PLUS冷凝水離子吹風機能將空氣中水分子，高壓電解成奈米水離子補水，並釋放負離子撫平毛躁，獨特的聚風增壓及高速馬達設計，能夠直入髮根，在頭髮開始因熱風開始毛躁前，就吹乾塑型，簡單就能打造女神頭上的「天使圈」光澤髮。吹風機的外型也很搶眼，大膽華麗的紅色與琥珀綠，附有速乾吹嘴、造型吹嘴、捲髮烘罩，可以針對各種髮型需求，自由變化想要的效果。

▲GPLUS冷凝水離子吹風機分別推出大膽華麗的紅色與琥珀綠兩款，時髦奢華。（圖 / 品牌提供）

▲貼心附上速乾吹嘴、造型吹嘴、捲髮烘罩，針對各種需求，讓女孩們可以自由變化想要的模式。（圖 / 記者王蓁蓁攝）

【同場加映】

G-Plus的紅、綠色吹風機很有聖誕氣息，另一品牌Dyson旗下Supersonic HD03吹風機，也在年末祭出銀霧銅節日特別版，外觀為銀霧灰，看似走冷調路線，又因內圈的金屬銅色呈現溫暖。Dyson Supersonic HD03強調風量大、不傷頭皮，能快速吹整髮型，內置數位馬達A9，加上智慧溫控技術，同時針對不同髮質和頭皮，有柔和乾髮、造型集風、捲髮烘罩、順髮4種吹嘴可選擇，相當實用方便。

▲DysonSupersonic HD03銀霧銅節日特別版，含4款吹嘴和旅行收納包，NT$16,600。

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