三宅一生為冬日染上夢幻「冰心白」　超美質感銀飾竟可隨意凹折

記者王則絲／台北報導

三宅一生（ISSEY MIYAKE）昨（12日）舉辦Holiday Promotion系列展演會，年年都會推出特別主題的Holiday Promotion，今年秋冬有別於以往連續三年的「一生花語」主題，誕生了全新的「一生樹語ICY BIRCH」概念系列，除了如冬日雪景般夢幻的銀白服裝，也推出了「冰雪樺木」配件單品，木板狀的手環、戒指能夠自行彎曲凹折，讓每個人都能戴出不一樣的感覺。

▲三宅一生2020 Holiday Promotion系列以「一生樹語」為題。（圖／品牌提供，以下同）

三宅一生2020 Holiday Promotion「一生樹語」系列甩脫冬日暗沈的印象，反而以白雪覆蓋的乾枯之地的景色為視覺主軸，一片明亮如冰心的白色、淡色服裝十分唯美夢幻，其中「銀蝶薄霧」系列設計靈感來自輕柔落下的雪花，使用輕薄、具有光澤感的布料印刷圖案，透出神秘閃耀的菱鏡結構，行徑間流露出彷彿極光一般的光感；另一「棉羽毛海」系列使用尼龍絨毛紗線打造出皮草造型，但是與一般沈重的皮草服裝不同，非常輕盈、飄逸感十足。

▲銀蝶薄霧洋裝NT＄81,800。

▲獸羽毛海開襟衫NT＄40,800、邊染菱褶無袖洋裝NT＄43,300、擬聲短靴NT＄15,300。

▲（左）薄霧APOC上衣NT＄15,300、羽毛海連身褲NT＄48,300；（右）獸羽毛海上衣NT＄50,800、薄霧APOC 裙NT＄19,300。

本次限定主題「一生樹語」系列也推出了配件單品，靈感來自於雪景中凜凜的白樺樹，象徵著柔韌剛強，扁平的木板片狀設計為此系列的特色，推出包括項鍊、戒指、手環等單品，全系列以錫金屬製成，將日本富山縣高岡式的傳統產業活用於其中，錫的硬度不高，能夠輕易的凹折，可說是設計師近藤悟史巧妙的安排，可以讓配戴者自由凹折塑造喜歡的角度，戴出不同的感覺。「ICY BRICH一生樹語」新品將於今日 11／13 全台上市。

▲冰雪樺木項鍊NT＄30,300、冰雪樺木戒指NT＄11,300。

▲冰雪樺木板狀手環NT＄18,300。



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