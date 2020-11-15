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「桃紅掛燙機」美炸！下殺49折、1500元有找　讓妳天天都想燙衣服

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記者李薇／台北報導

最近換季潮，很多人都會從衣櫃裡面拿出秋冬的衣服準備換季，但衣服放久了不但會有異味，有些甚至皺到不行，這時家裡有熨燙機就非常方便，「Her和她」推出超級美型的TWINBIRD蒸氣掛燙機，桃紅色的外型不但美炸，重點是還可以解決換季衣服的困擾。

▲熨燙機,掛燙機,熨斗,TWINBIRD,日本,Her和她,。（圖／東購） 

▲日本TWINBIRD-高溫抗菌除臭美型蒸氣掛燙機掛，小巧美型。

TWINBIRD美型蒸氣掛燙機外型簡約，桃紅色亮眼又時髦，鋼琴鏡面烤漆般的設計，讓人一眼就會愛上，連燙衣服都變成開心的事情。

▲熨燙機,掛燙機,熨斗,TWINBIRD,日本,Her和她,。（圖／東購） 

▲收納方便不佔空間。

不只是外型好看，TWINBIRD美型蒸氣掛燙機採用超輕量的設計，輕輕鬆鬆就可以收納，隨手就可以熨燙衣服，連續按壓能釋放出蒸氣，操作簡單，家事新手也可以輕鬆讓衣服平整。

▲熨燙機,掛燙機,熨斗,TWINBIRD,日本,Her和她,。（圖／東購） 

▲隨時需要燙衣服都方便。

除此之外，根據日本實驗證明發現，TWINBIRD美型蒸氣掛燙機蒸氣溫度高達130度，可以減少特定細菌99%以上，降低煙味、汗味，長期放在廚櫃裡面的味道，也可以稍微去除，不用為了去味道而再清洗，相當方便好用。

 ▲熨燙機,掛燙機,熨斗,TWINBIRD,日本,Her和她,。（圖／東購）

▲日本TWINBIRD高溫抗菌除臭－美型蒸氣掛燙機（桃紅），原價2,980元、特價1,450元，點我購買。

「Her和她」推出日本TWINBIRD高溫抗菌除臭－美型蒸氣掛燙機（桃紅），原價2980元、特價1450元，下殺49折，現省1530元，現在入手剛剛好，美型的設計放在家裡，燙衣服不再是煩人的家事，即便住宿舍或空間小也好收納，一定要入手。

▲Her 掛燙機 日本TWINBIRD-高溫抗菌除臭 美型蒸氣掛燙機。（圖／Her）

▲日本TWINBIRD高溫抗菌除臭－美型蒸氣掛燙機（桃紅），原價2,980元、特價1,450元，點我購買。

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關鍵字：

熨燙機, 掛燙機, 熨斗, TWINBIRD, 日本, Her和她, Her
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