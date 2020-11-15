「桃紅掛燙機」美炸！下殺49折、1500元有找　讓妳天天都想燙衣服

記者李薇／台北報導

最近換季潮，很多人都會從衣櫃裡面拿出秋冬的衣服準備換季，但衣服放久了不但會有異味，有些甚至皺到不行，這時家裡有熨燙機就非常方便，「Her和她」推出超級美型的TWINBIRD蒸氣掛燙機，桃紅色的外型不但美炸，重點是還可以解決換季衣服的困擾。

▲日本TWINBIRD-高溫抗菌除臭美型蒸氣掛燙機掛，小巧美型。



TWINBIRD美型蒸氣掛燙機外型簡約，桃紅色亮眼又時髦，鋼琴鏡面烤漆般的設計，讓人一眼就會愛上，連燙衣服都變成開心的事情。

▲收納方便不佔空間。



不只是外型好看，TWINBIRD美型蒸氣掛燙機採用超輕量的設計，輕輕鬆鬆就可以收納，隨手就可以熨燙衣服，連續按壓能釋放出蒸氣，操作簡單，家事新手也可以輕鬆讓衣服平整。

▲隨時需要燙衣服都方便。



除此之外，根據日本實驗證明發現，TWINBIRD美型蒸氣掛燙機蒸氣溫度高達130度，可以減少特定細菌99%以上，降低煙味、汗味，長期放在廚櫃裡面的味道，也可以稍微去除，不用為了去味道而再清洗，相當方便好用。

▲日本TWINBIRD高溫抗菌除臭－美型蒸氣掛燙機（桃紅），原價2,980元、特價1,450元，點我購買。



「Her和她」推出日本TWINBIRD高溫抗菌除臭－美型蒸氣掛燙機（桃紅），原價2980元、特價1450元，下殺49折，現省1530元，現在入手剛剛好，美型的設計放在家裡，燙衣服不再是煩人的家事，即便住宿舍或空間小也好收納，一定要入手。

▲日本TWINBIRD高溫抗菌除臭－美型蒸氣掛燙機（桃紅），原價2,980元、特價1,450元，點我購買。