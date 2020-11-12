陳意涵38歲生日獻給FENDI　拋「年齡送命題」周興哲回答滿分

記者鮑璿安 ／台北報導

FENDI 於今（12日）發佈全新 Holiday Collection 系列，請到藝人陳意涵與周興哲合體演繹， 去年（2019年）2月才升格當媽的陳意涵，難得公開露臉，她也笑稱自己已經是「老手媽媽」，形容帶娃能力是可以開幼稚園的程度，而陳意涵也不忘拋出女人年齡的「送命題」給周興哲，沒想到周興哲給了滿分回應：「我以為妳18歲。」

▲陳意涵（右）合體周興哲出席FENDI Holiday Collection 系列發表，陳意涵黑色帽T ，NT$40,900；周興哲編織圍巾NT$34,900。（圖／記者張一中攝）

陳意涵與周興哲合體獻給FENDI 全新 Holiday Collection 系列，兩人相差13歲，以俏皮的粉、黃圍巾保暖造型亮相，而本系列周興哲最想入手的就是圍巾單品，陳意涵也不改俏皮本色大虧周興哲：「現在天氣有這麼冷嗎？」陳意涵坦言自己個性實際，實際到連老公生日都會忘記，並且升格媽媽後，購物慾就很低，就連昨天的雙11購物節也只買了尿布，陳意涵透露自己通常只會花錢在3C用品上，但家裡有個不成文的規定，就是很少使用手機，「知道現在發展什麼就好，但是不一定要擁有，還是喜歡人與人的相處。」

▲周興哲暖男上身，誇陳意涵只有18歲。（圖／記者張一中攝）

而聖誕節即將來臨，日前恢復單身狀態的周興哲，直言自己聖誕節沒有規劃，應該是在工作中度過，不過都會送禮物給家人，「不送貴的，但是要有意義的。」巧合的是，今天正好是陳意涵的38歲生日，她也調侃自己：「覺得38歲好老。」沒想到周興哲暖男上身直接護航陳意涵，直言她只有18歲，被問及最近新手媽媽的生活如何？陳意涵笑答：「應該是老手了，可以開幼稚園的程度，主要是有神隊友，心態健康適應能力就很好。」

▲FENDI 推出全新 Holiday假日系列，將實際使用的包裝袋化作手袋 。（圖／品牌提供）

FENDI 推出全新 Holiday假日系列，經典的 FENDI Roma 主題圖案成為妝點這個系列男女裝時裝及配飾的主角，招牌黃色也出現在男裝羽絨夾克於周興哲演繹的圍巾之上，另也有與 K-Way® 合作的訂製款雙面穿著尼龍風衣，可以折疊收納在口袋裡，也能收納成一個易於攜帶的小包袋，以滿足寒冬和雨季的需求。包款部分，靈感源自於 FENDI 實際使用的包裝，在女裝系列中又推出粉紅色的款式，有著購物袋的俐落剪裁和硬挺結構，又有雲朵般柔軟的小包袋及實用的拉繩，形成鮮明的對比，給人療癒的度假享受。

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