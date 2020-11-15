貓奴動起來！「貓咪薄荷護唇膏」終於登台　120元就能入手

記者李薇／台北報導

貓奴們要暴動啦！身為貓奴的人只要看到貓咪相關的產品，都會不自覺的從錢包裡面掏出錢來結帳，曼秀雷敦最近就推出貓耳的護唇膏，不但外型以貓咪的耳朵作為設計，連外面的包裝都是貓咪表情，讓人看到就忍不住想要入手。

▲曼秀雷敦推出貓咪護唇膏。（圖／品牌提供）



不只是外型相當可愛，這個貓耳的護唇膏更是曼秀雷敦旗下超熱賣的薄荷修護潤唇膏版本，使用起來修護雙唇的效果超級好，還有淡淡的薄荷香味，一年四季都不能少了它的修護，現在限定版本僅在寶雅上市，3.5g、售價120元，還不快手刀去搶。

▲資生堂推出《美戰》聯名。（圖／品牌提供）



除了貓耳護唇膏要上市，最近資生堂也與《美少女戰士》聯名，推出妝前乳以及粉餅，其中粉餅盒使用漸層粉紅色的設計，搭配上星星、變身器的圖案，讓人看到就想要收藏起來，美到絕對捨不得用。

▲超華麗的包裝讓人捨不得用。（圖／品牌提供）



包裝美已經攻佔女孩錢包的一半，重點是心機星魅輕羽粉餅 UV N本身也超級好用，新添加資生堂首創金平糖美肌粉末配方，運用光線巧妙修飾肌膚，如金平糖狀的美肌粉末，隨光線穿透便以360°擴散珍珠光澤，加上新粉餅的獨家無重力慕絲壓製法，展現更勝以往的慕絲柔潤質地，一搽即感受絲綢般平滑輕盈，輕鬆上粧即能完美遮飾瑕疵。