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LIFE・經典／解放保存期限　神奇標籤一摸就知道「食物該丟了」

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▲mimica touch食物標籤。（圖／翻攝mimica官網）

▲mimica touch食物標籤，用最簡單的方式減少食物浪費。（圖／翻攝mimica官網，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

許多人在購買食物時會注意保存期限，卻不自覺被保存期限上的日期制約，有部分民眾主張，因為保存期限已過卻被丟棄的食物，超過50%以上其實都是仍可食用的，這樣不僅造成浪費，也讓地球花上更多的資源，而近期在英國推出的一款神奇環保標籤，標榜只要將它貼在外包裝上，就能得知食物是否新鮮可食。

為了維護飲食安全，加上每個人存放食物的地點與溫度不盡相同，所以在瓶上或包裝上的保存期限，是用最嚴格的標準來制定，這樣的標準確實維護且確保細菌不會讓我們的腸胃受傷，但另一方面也可能造成不需要的浪費。

▲mimica touch食物標籤。（圖／翻攝mimica官網）

▲只要將mimica touch黏貼在與食物接觸的包裝上即可。

英國的團隊近期發表了一款「神奇標籤」mimica touch，標榜可以從手指感受到標籤上的「平滑度」，來判斷食物是否還能吃，而且使用上相當簡便，只要將標籤貼在果汁蓋、牛奶瓶上，用手觸碰時若標籤是平滑的，代表食物沒有變質，還能食用，但若標籤變得高低不平，就代表裡面的食物應該丟棄。

▲mimica touch食物標籤。（圖／翻攝mimica官網）

▲使用手指就能輕鬆辨別食物是否還能吃。

其原理在於mimica touch會對「溫度」做出反應，進而讓內部的凝膠填充物達到塑形，在溫度未改變時，凝膠會有一定的硬度支撐在標籤上緣，所以摸起來表面是平滑的，但若溫度改變，凝膠便會軟垂至標籤下半部，讓下方設計的突出顆粒露出，摸起來就會有凹凸感，來辨識所黏貼的容器其內部的食物是否已經不新鮮了。

▲mimica touch食物標籤。（圖／翻攝mimica官網）

▲黏貼在果汁瓶蓋上也可以。

▲mimica touch食物標籤。（圖／翻攝mimica官網）

▲目前適用的食物包括果汁、牛奶與紅肉。

mimica touch的出現是基於大量浪費食物，對地球造成不小的負擔，以英國當地為例，每年浪費的食物達700萬噸，食物可以回歸自然，但包裝它們的東西不行，意味著浪費食物同時也製造更多垃圾，還沒加上運送食物跟製造食物所產生的碳足跡。

使用mimica touch一類的物品，可以針對個別保存的食物判斷更準確，除了能保護地球，事實上也能省下不少荷包，據統計，英國每個家庭一年丟棄食物所造成的浪費金額達到470英鎊，折合約台幣17,700元。

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關鍵字：

mimica touch, 保存期限, LIFE經典
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