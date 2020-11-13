夢幻級聖誕香氛來了！潘海利根倒數日曆只有20組　MFK最夯8款香氣一次有

記者張毓容／綜合報導

每年年末的聖誕美妝狂潮中，除了各種夢幻限定彩妝品，香氛也是不容錯過的重點，不管是香水或香氛蠟燭，香氣一出節慶感滿分！像是兩大頂級香氛品牌Penhaligon’s潘海利根和MFK就分別推出限量聖誕香氛和香氛組，其中潘海利根更再度推出聖誕倒數日曆，一次就能擁有24款人氣香氛，超豪華限定只有限量20組，搶到真的賺到。



▲Penhaligon’s Brilliantly British限量版淡香精，100ml，NT$6,700。 （圖／品牌提供，以下同）



英國皇室御用的頂級香氛品牌Penhaligon’s今年適逢創立150週年，特別以聖誕小貨車為概念打造滿滿英倫風情的聖誕限定系列，更推出限量版Brilliantly British淡香精，以英式香水最經典原物料加上一點清新小變化，打造出海鹽焦糖與冰結薰衣草的完美配方。



▲Penhaligon’s 聖誕倒數香氛驚喜禮盒，NT$17,450。



而去年首度推出的聖誕倒數日曆今年再度登場，今年禮盒外型化身為一瓶放大版的潘海利根香水，滿滿24格裡有著10ml、5ml迷你香水，香氛身體乳、沐浴乳，香氛蠟燭、護唇膏等驚喜禮物。台灣只有超限量20組，於台北SOGO復興B1店獨家販售。

▲Penhaligon’s 女士聖誕香氛組合、男士聖誕香氛組合，5ml x 5，各NT$1,850。



▲Penhaligon’s Halfeti聖誕組合，NT$9,020。



此外，今年還有不少超值聖誕組合，像是經典黑玫瑰Halfeti就推出淡香精100ml＋同款香氛沐浴膠300ml的組合；還有包含5支5ml不同香氣小香的女士香氛組和男士香氛組，很適合拿來送人或是想入門潘海利根又不知從何下手的新粉。

▲MFK Mon beau Sapin 香氛蠟燭，190g，NT$2,280。



另一精品香氛品牌MFK（Maison Francis Kurkdjian）則是將其標誌性的耶誕蠟燭Mon beau Sapin推出全新奢華雪白色限定版，並以金色冷杉樹枝裝飾點綴，與經典深綠色款同樣飄散令人回味的傳統聖誕冷杉樹香脂香氣。

▲MFK Mon beau Sapin 香氛蠟燭，84g x 3，NT$1,280。



此外，今年Mon beau Sapin更以聖誕餐桌蠟燭形式推出限量版長條蠟燭，向法國生活藝術和節慶晚宴的餐桌裝飾致敬。





▲MFK 2020女士香氛衣櫥，11ml x 8，NT$6,980。



最不能錯過的就屬一次能擁有多款MFK經典香氣的「香氛衣櫥」！2種組合都精選8款人氣香氛，讓你每天能隨著不同穿搭、心情變換不同香氣，輕巧size不論旅行、隨身攜帶都很方便。

「女士香氛衣櫥」內含永恆之水Forte、玫瑰之水、阿米香樹之香 香精、540水晶之焰 香精、自由之我(金)、天際之水、晨曦、絲調情迷 香精。



▲MFK 2020男士香氛衣櫥，11ml x 8，NT$6,980。



「男士香氛衣櫥」則包含永恆之水、紳士玫瑰、阿米香樹之香 香精、540水晶之焰、自由之我(銀)、天際之水、深宵、絲調情迷。

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