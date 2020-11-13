fb ig video ETtoday search mobile

夢幻級聖誕香氛來了！潘海利根倒數日曆只有20組　MFK最夯8款香氣一次有

>

記者張毓容／綜合報導

每年年末的聖誕美妝狂潮中，除了各種夢幻限定彩妝品，香氛也是不容錯過的重點，不管是香水或香氛蠟燭，香氣一出節慶感滿分！像是兩大頂級香氛品牌Penhaligon’s潘海利根和MFK就分別推出限量聖誕香氛和香氛組，其中潘海利根更再度推出聖誕倒數日曆，一次就能擁有24款人氣香氛，超豪華限定只有限量20組，搶到真的賺到。

▲▼MFK聖誕香氛組、潘海利根倒數日曆。（圖／品牌提供）

▲▼MFK聖誕香氛組、潘海利根倒數日曆。（圖／品牌提供）
▲Penhaligon’s Brilliantly British限量版淡香精，100ml，NT$6,700。 （圖／品牌提供，以下同）

英國皇室御用的頂級香氛品牌Penhaligon’s今年適逢創立150週年，特別以聖誕小貨車為概念打造滿滿英倫風情的聖誕限定系列，更推出限量版Brilliantly British淡香精，以英式香水最經典原物料加上一點清新小變化，打造出海鹽焦糖與冰結薰衣草的完美配方。

▲▼MFK聖誕香氛組、潘海利根倒數日曆。（圖／品牌提供）

▲▼MFK聖誕香氛組、潘海利根倒數日曆。（圖／品牌提供）
▲Penhaligon’s 聖誕倒數香氛驚喜禮盒，NT$17,450。

而去年首度推出的聖誕倒數日曆今年再度登場，今年禮盒外型化身為一瓶放大版的潘海利根香水，滿滿24格裡有著10ml、5ml迷你香水，香氛身體乳、沐浴乳，香氛蠟燭、護唇膏等驚喜禮物。台灣只有超限量20組，於台北SOGO復興B1店獨家販售。

▲▼MFK聖誕香氛組、潘海利根倒數日曆。（圖／品牌提供）

▲Penhaligon’s 女士聖誕香氛組合、男士聖誕香氛組合，5ml x 5，各NT$1,850。

▲▼MFK聖誕香氛組、潘海利根倒數日曆。（圖／品牌提供）

▲Penhaligon’s Halfeti聖誕組合，NT$9,020。

此外，今年還有不少超值聖誕組合，像是經典黑玫瑰Halfeti就推出淡香精100ml＋同款香氛沐浴膠300ml的組合；還有包含5支5ml不同香氣小香的女士香氛組和男士香氛組，很適合拿來送人或是想入門潘海利根又不知從何下手的新粉。

▲▼MFK聖誕香氛組、潘海利根倒數日曆。（圖／品牌提供）

▲▼MFK聖誕香氛組、潘海利根倒數日曆。（圖／品牌提供）

▲MFK Mon beau Sapin 香氛蠟燭，190g，NT$2,280。

另一精品香氛品牌MFK（Maison Francis Kurkdjian）則是將其標誌性的耶誕蠟燭Mon beau Sapin推出全新奢華雪白色限定版，並以金色冷杉樹枝裝飾點綴，與經典深綠色款同樣飄散令人回味的傳統聖誕冷杉樹香脂香氣。

▲▼MFK聖誕香氛組、潘海利根倒數日曆。（圖／品牌提供）

▲MFK Mon beau Sapin 香氛蠟燭，84g x 3，NT$1,280。

此外，今年Mon beau Sapin更以聖誕餐桌蠟燭形式推出限量版長條蠟燭，向法國生活藝術和節慶晚宴的餐桌裝飾致敬。
 

▲▼MFK聖誕香氛組、潘海利根倒數日曆。（圖／品牌提供）
▲MFK 2020女士香氛衣櫥，11ml x 8，NT$6,980。

最不能錯過的就屬一次能擁有多款MFK經典香氣的「香氛衣櫥」！2種組合都精選8款人氣香氛，讓你每天能隨著不同穿搭、心情變換不同香氣，輕巧size不論旅行、隨身攜帶都很方便。

「女士香氛衣櫥」內含永恆之水Forte、玫瑰之水、阿米香樹之香 香精、540水晶之焰 香精、自由之我(金)、天際之水、晨曦、絲調情迷 香精。

▲▼MFK聖誕香氛組、潘海利根倒數日曆。（圖／品牌提供）
▲MFK 2020男士香氛衣櫥，11ml x 8，NT$6,980。

「男士香氛衣櫥」則包含永恆之水、紳士玫瑰、阿米香樹之香 香精、540水晶之焰、自由之我(銀)、天際之水、深宵、絲調情迷。

►Dior聖誕倒數日曆明開搶！頂級花蜜3件組、999唇膏、Miss Dior全到齊

►diptyque聖誕蠟燭好美　流星般自轉「燭光萬花筒」必收

►香奈兒聖誕香氛換上超夢幻嫩粉色！髮香噴霧美到根本仙女用的

►衛生紙1串1元！　東森購物雙11剁手攻略曝

關鍵字：

美妝, 香氛, 聖誕節, 聖誕限定, 聖誕香氛, 香氛蠟燭, 倒數日曆, 倒數月曆, 潘海利根, Penhaligon’s, MFK, Maison Francis Kurkdjian
fashion.net

熱門文章

VALENTINO「寵物訂製包」超萌！插畫家神還原毛小孩

VALENTINO「寵物訂製包」超萌！插畫家神還原毛小孩

《艾蜜莉在巴黎》15大愛情與人生金句

《艾蜜莉在巴黎》15大愛情與人生金句

GUCCI讓「搬東西的工作人員」入鏡拍廣告

GUCCI讓「搬東西的工作人員」入鏡拍廣告

星巴克秋季熱銷飲料TOP5　必喝16年歷史的傳奇那提

星巴克秋季熱銷飲料TOP5　必喝16年歷史的傳奇那提

G-SHOCK「電路板錶」多附1錶圈、2錶帶　CP值激升

G-SHOCK「電路板錶」多附1錶圈、2錶帶　CP值激升

IKEA限量系列讓「名畫」變了樣超有趣

IKEA限量系列讓「名畫」變了樣超有趣

好想要卡地亞鑰匙圈！紅衣門僮捧鑽石超Q

好想要卡地亞鑰匙圈！紅衣門僮捧鑽石超Q

2021春夏熱搜手袋清單！香奈兒、LV極致小廢包巨可愛

2021春夏熱搜手袋清單！香奈兒、LV極致小廢包巨可愛

全球最熱Telfar購物包還不認識？幾乎全年「完售」買到太幸運

全球最熱Telfar購物包還不認識？幾乎全年「完售」買到太幸運

轉動「1716萬元的萬花筒」會看到什麼？

轉動「1716萬元的萬花筒」會看到什麼？

ET Fashion

推薦閱讀

控制慾極強的星座TOP 5　處女要照他的期待走、冠軍魔王沒人能比

控制慾極強的星座TOP 5　處女要照他的期待走、冠軍魔王沒人能比

星巴克「幻彩魚鱗杯」顏值高！折射散發霓光　加皇冠蓋子更貴氣

星巴克「幻彩魚鱗杯」顏值高！折射散發霓光　加皇冠蓋子更貴氣

秋冬換季「約會裝扮」！4種穿搭簡單有型　裙子、褲裝都不怕臃腫

秋冬換季「約會裝扮」！4種穿搭簡單有型　裙子、褲裝都不怕臃腫

營養師教4種「肥肚」瘦身改善法！鮪魚肚、凸小腹成因都不同 MIU MIU官網驚爆「標錯價」5萬元包變500元！網：1111最強優惠 捷克設計師發明「痘痘耳環」　噁到讓人超想用手擠爆 股神巴菲特給年輕人的超中肯建議：「沒錢沒人脈時，做好這3件事」 免清洗！「超實用5招」去除衣物火鍋味，異味通通不見了 花心是錯覺！骨子裡超專情星座Top 3 　水瓶反差大、冠軍猜不到 《料理之王》大廚用的鍋具不到500元！絕美礦藍、檸檬黃超優雅

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面