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UNIQLO史努比毛毛睡衣、室內拖犯規可愛　全包起來冬天不冷了！

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▲UNIQLO史努比。（圖／翻攝自IG）

▲UNIQLO X PEANUTS推出Holiday Collection家居系列。（圖／翻攝自UNIQLO，以下同）

記者王則絲／台北報導

最近各種聯名系列一波波接著來，依然沒有要給大家喘息的空間，今年秋冬UNIQLO再度攜手聯名常客《Peanuts》史努比推出Holiday Collection家居系列，其中包括了保暖毛絨感成套睡衣、毛毛拖鞋、包肚子保暖褲，另外還有可愛的抱枕以及刷毛毯子，讓人好想全部包起來，有了史努比的陪伴今年冬天不會冷了！

▲UNIQLO史努比。（圖／翻攝自IG）

UNIQLO X PEANUTS這次的家居系列裡以史努比、糊塗塌客、查理布朗的圖案為主題，每一個品項幾乎都推出3種款式。說到冷冷的冬天，最需要的就是「毛毛」的療癒小物，一套舒服的睡衣也是必備，本次聯名家居系列帶來了三款分別為米白色、泰迪熊色和橘色的史努比睡衣，刷絨毛表面柔軟的觸感讓人穿上就會感覺一股睡意來襲，同時也相當保暖。

▲UNIQLO史努比。（圖／翻攝自官網）

▲UNIQLO史努比。（圖／翻攝自官網）

▲UNIQLO史努比。（圖／翻攝自官網）

▲UNIQLO 女裝 Peanuts 刷毛休閒服組NT＄990。

當然，有了睡衣之後，居家拖鞋、襪子也要成套搭配才行！同樣採用溫暖的絨毛材質，圓弧造型的室內拖鞋共推出3種圖案，且兩隻腳不一樣，可愛爆棚，可以整隻腳穿進去最保暖，也可以踩著後腳跟的地方穿。另外「腰部保暖短褲」可說是女孩們的福音，尤其是冬天遇上生理期時，最要注意的就是不能讓肚子受涼，在褲子裡頭多加一件腰部保暖短褲，能夠讓身體輕鬆的熱起來。

▲UNIQLO史努比。（圖／翻攝自IG）

▲UNIQLO史努比。（圖／翻攝自官網）

▲UNIQLO Peanuts 刷毛家居拖鞋NT＄390。

▲UNIQLO史努比。（圖／翻攝自IG）

▲UNIQLO史努比。（圖／翻攝自官網）

▲UNIQLO Peanuts 腰部保暖短褲NT＄390。

▲UNIQLO史努比。（圖／翻攝自官網）

▲襪子2雙NT＄390。

賴在沙發上時，有了抱枕跟毛毯的加持才完美，這回UNIQLO X PEANUTS的家居系列亦有推出抱枕和毛毯各三款。

▲UNIQLO史努比。（圖／翻攝自IG）

▲UNIQLO Peanuts 抱枕NT＄590。

▲UNIQLO史努比。（圖／翻攝自IG）

▲UNIQLO Peanuts 雙面刷毛毯NT＄790。

說到卡通聯名服裝，除了UNIQLO和GU先前和《鬼滅之刃》攜手帶來的漫畫與動畫聯名之外，近期瑞典快時尚品牌H&M則是以經典電影《玩具總動員》為主題，推出超可愛的聯名服裝系列，其中更能看見第四集才出現的叉奇、鴨霸與兔崽子等角色。

▲H&M X 玩具總動員4。（圖／品牌提供）

▲H&M X 玩具總動員 聯名系列。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

UNIQLO, 史努比, PEANUTS, 睡衣, 毛毛
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