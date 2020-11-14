南韓美女KOL教你「洗髮不掉髮」　原來把頭髮搓乾最傷！

▲南韓人氣KOL Soyeon的洗髮教學影片已破87萬觀看次數。（圖／翻攝自IG/ppsoyeon）

編輯 / Lily

正值秋冬換季，每次洗髮頭髮總是一把一把掉，若你也有這樣的情況，或許是洗髮步驟出了錯，日前南韓人氣KOL Soyeon就在Youtube上分享洗髮技巧，她天天洗頭，秀髮不僅豐盈還越來越健康！

擁有一頭濃密秀髮的 Soyeon分享，細軟髮卻能如此豐盈，全拜正確洗髮所賜，她的洗髮影片已經超過80萬的觀看次數，頭髮人人都會洗，但你做的步驟正確嗎？以下幾個容易忽略的重點，你一定要知道。

#洗髮前要先梳頭

在外奔波一整天，頭髮難免有些打結，洗髮前建議先將頭髮梳開，避免洗頭拉扯造成落髮，好處不僅如此，梳髮能按摩頭皮且去除秀髮表面灰塵。

#用溫水洗頭

隨著氣溫降低，許多人洗髮時的水溫也越來越高，建議洗髮用溫水最適當，時間控制在2-3分鐘內最好，太熱的水容易刺激頭皮皮脂腺，有可能使頭皮出油更嚴重。

#洗髮精別直接擠頭皮

正確方式是將洗髮精擠在掌心上，加水搓出泡沫後，接著塗抹在髮絲上清洗，再使用指腹清洗頭皮。

#輕輕壓乾頭髮勿搓揉

很多人擦乾頭髮都大力搓揉，正確方式應該是輕輕壓乾，洗後毛鱗片會打開，若大力摩擦的話，頭髮容易受損。

#先熱風再冷風

記得洗後一定要將頭髮充分吹乾，先使用熱風吹乾後，接著再用冷風定型，有的女生喜歡吹半乾就去睡覺，這樣容易使頭皮滋生細菌，可能會引起發癢等不適狀況。

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