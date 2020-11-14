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用毛巾擦臉不好？日本美容專家解答5大NG保養迷思

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▲▼日本美容專家解答5大NG保養迷思。（圖／翻攝ＩＧ）

▲想有好肌膚先避開錯誤保養觀念。（圖／翻攝IG@aoihamada）

編輯／Amanda

你是否也常疑惑，明明自己很認真保養卻總是看不到效果，甚至有人還越保養皮膚越差？別急著怪罪護膚品不給力，有時候讓你保養做白工的，其實是錯誤的保養觀念。日本美容專家及皮膚科醫師就指出以下5個很多人還在錯信的保養迷思，快來看看你中了幾個？

NG 1：導入液可讓化妝水更好滲透？

保養產品種類繁多，除了最基本的「保養三寶」化妝水、精華、乳液/乳霜，號稱可幫助軟化角質、，幫助化妝水和後續保養品更容易吸收滲透的「導入液」近年來也很紅。但日本皮膚科醫師指出，導入液本身就有一定的保濕效果，用了導入液再用化妝水是多餘的，反而可能阻礙化妝水吸收。

▲▼日本美容專家解答5大NG保養迷思。（圖／翻攝ＩＧ）

▲擦臉的方式比用什麼更重要。（圖／翻攝IG@innisfreeofficial）

NG 2：洗臉後不能用毛巾擦臉？

網路上流傳用毛巾擦臉不好，最好使用一次性洗臉巾，但專家指出，其實重點不是用什麼來擦臉，而是擦臉的方式。建議以柔軟且吸水性好的材質，以輕輕按壓的方式吸走水珠，避免過度摩擦肌膚，所以只要注意清潔，用毛巾當然也可以。

NG 3：用洗卸合一的卸妝品後就不用再洗臉？

這個問題其實因人而異。不少品牌都有推出結合卸妝、清潔雙重功能的洗卸產品，在正確使用情況確實可以用一次就把卸妝、清潔都搞定，但每個人膚質不同、產品質地也有差，有些人可能需要再使用潔面產品清洗一次，否則容易堵塞毛孔，應視個人肌膚狀況而定。

▲▼日本美容專家解答5大NG保養迷思。（圖／翻攝ＩＧ）

▲洗臉時最要注意的是別用力摩擦肌膚。（圖／翻攝IG@aoihamada）

NG 4：洗臉要在20秒內完成？

比起洗臉時間，更重要的是不要用力摩擦。別讓清潔產品在臉上停留太久時間是對的，但更危險的是，有些人為了「洗乾淨」或是快速清洗，會不自覺用力摩擦肌膚，不但容易破壞肌膚屏障，更會導致紋路產生。

▲▼日本美容專家解答5大NG保養迷思。（圖／翻攝ＩＧ）

▲妝前使用噴霧保濕後，要記得在用保濕保養品鎖水。（圖／翻攝IG@innisfreeofficial）

NG 5：妝前用噴霧保濕就夠了？

只用噴霧的話，噴霧上臉的當下肌膚看似很保濕，但當水分蒸發後，反而會連帶肌膚本身水分一起散失，造成肌膚乾燥。所以除了噴噴霧，後續還是要用含有保濕、滋潤成分的保養品來做好保濕鎖水，才能維持肌膚水潤，上妝才會服貼。

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關鍵字：

保養, 護膚, 迷思, 錯誤觀念, NG觀念, 日本, 專家, 皮膚科醫師, 醫生
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