fb ig video ETtoday search mobile

女星、超模都在用的「檸檬水美容法」　做好3件事才正確

>

▲▼ 女星、超模都在用的「檸檬水美容法」。（圖／翻攝unsplash,IG）

▲不少超模、女星都靠檸檬水養顏美容，幫助瘦身。（圖／翻攝unsplash）

編輯／Amanda　圖／翻攝unsplash、pexels

有在關注超模、維密天使的人應該都能發現，不少超模、國外部落客都喜歡起床後喝一杯檸檬水，就連小辣椒葛妮絲派特洛（Gwyneth Paltrow）、碧昂絲（Beyoncé）、南韓女星河智苑、李孝利等也曾透露靠檸檬水瘦身、養顏美容。喝檸檬水的好處多，但也有些細節需要注意，否則小心還沒變美，反而先傷身、傷牙齒。

喝檸檬水除了能補充水分外，檸檬是富含維生素C的柑橘類水果，而維生素C是很好的抗氧化劑，有助於對抗自由基、延緩衰老，能幫助減少皺紋生成、防止肌膚乾燥等養護美肌效果。此外，檸檬水還有幫助消化、清新口氣、有助於控制食慾、減脂和防止腎結石形成等多種益處。但別忘了以下3個檸檬水的正確打開方式。

▲▼ 女星、超模都在用的「檸檬水美容法」。（圖／翻攝unsplash,IG）

▲維密天使Romee Strijd每天早上起床固定會喝一杯溫熱檸檬水。（圖／翻攝IG@romeestrijd）

1.早上起床喝溫的

平時喝不論加冷水或熱水喝都可以，但早上起床時最好先溫的檸檬水來補充水分，同時幫助幫身體暖起來。像是早前才宣布懷孕好消息的維密天使Romee Strijd，從懷孕前就有每天起床後先喝一大杯溫熱檸檬水，再吃早餐的習慣。

2.切片泡水要仔細清洗外皮

檸檬皮的營養很豐富，含有很多抗氧化物，除了直接將檸檬擠汁沖水喝之外，連皮切成片狀泡水喝也很好，也可以加點蜂蜜和薑片來喝。但要注意的是，檸檬皮可能會有農藥殘留，要連皮切片泡水喝的話，一定要徹底擦洗檸檬外皮，或用小蘇打清洗殘留物。

▲▼ 女星、超模都在用的「檸檬水美容法」。（圖／翻攝unsplash,IG）

▲喝完檸檬水要漱口或用吸管喝，避免傷牙齒。（圖／翻攝unsplash）

3.喝完要漱口

檸檬中含有檸檬酸，喝太濃的檸檬水對牙齒不好，可能會侵蝕琺瑯質，所以喝完檸檬水後最好要用清水漱口，或是用吸管喝檸檬水。

►營養師教4種「肥肚」瘦身改善法！鮪魚肚、凸小腹成因都不同

►營養師曝5種「私密處保養食物」　擺脫搔癢、感染還能「飄清香」

►皮膚科醫師都照做的7大「抗老保養守則」洗澡時間竟也有差！

►衛生紙1串1元！　東森購物雙11剁手攻略曝

關鍵字：

保養, 護膚, 檸檬水, 瘦身, 減肥, 美容, 女星, 秘訣
fashion.net

熱門文章

VALENTINO「寵物訂製包」超萌！插畫家神還原毛小孩

VALENTINO「寵物訂製包」超萌！插畫家神還原毛小孩

《艾蜜莉在巴黎》15大愛情與人生金句

《艾蜜莉在巴黎》15大愛情與人生金句

GUCCI讓「搬東西的工作人員」入鏡拍廣告

GUCCI讓「搬東西的工作人員」入鏡拍廣告

星巴克秋季熱銷飲料TOP5　必喝16年歷史的傳奇那提

星巴克秋季熱銷飲料TOP5　必喝16年歷史的傳奇那提

G-SHOCK「電路板錶」多附1錶圈、2錶帶　CP值激升

G-SHOCK「電路板錶」多附1錶圈、2錶帶　CP值激升

IKEA限量系列讓「名畫」變了樣超有趣

IKEA限量系列讓「名畫」變了樣超有趣

好想要卡地亞鑰匙圈！紅衣門僮捧鑽石超Q

好想要卡地亞鑰匙圈！紅衣門僮捧鑽石超Q

2021春夏熱搜手袋清單！香奈兒、LV極致小廢包巨可愛

2021春夏熱搜手袋清單！香奈兒、LV極致小廢包巨可愛

全球最熱Telfar購物包還不認識？幾乎全年「完售」買到太幸運

全球最熱Telfar購物包還不認識？幾乎全年「完售」買到太幸運

轉動「1716萬元的萬花筒」會看到什麼？

轉動「1716萬元的萬花筒」會看到什麼？

ET Fashion

推薦閱讀

控制慾極強的星座TOP 5　處女要照他的期待走、冠軍魔王沒人能比

控制慾極強的星座TOP 5　處女要照他的期待走、冠軍魔王沒人能比

排隊人潮瘋搶UNIQLO「+J」系列　官網部分單品已售罄！銷售前5出爐

排隊人潮瘋搶UNIQLO「+J」系列　官網部分單品已售罄！銷售前5出爐

Dior星星拉鍊化妝包才978元！打開竟有保養品＋香水　划算到爆炸

Dior星星拉鍊化妝包才978元！打開竟有保養品＋香水　划算到爆炸

秋冬換季「約會裝扮」！4種穿搭簡單有型　裙子、褲裝都不怕臃腫 MIU MIU官網驚爆「標錯價」5萬元包變500元！網：1111最強優惠 星巴克「幻彩魚鱗杯」顏值高！折射散發霓光　加皇冠蓋子更貴氣 營養師教4種「肥肚」瘦身改善法！鮪魚肚、凸小腹成因都不同 股神巴菲特給年輕人的超中肯建議：「沒錢沒人脈時，做好這3件事」 UNIQLO「＋J」明天開賣必搶單品看這邊！精品級襯衫、毛衣千元入手 《料理之王》大廚用的鍋具不到500元！絕美礦藍、檸檬黃超優雅

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面