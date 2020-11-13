女星、超模都在用的「檸檬水美容法」　做好3件事才正確

▲不少超模、女星都靠檸檬水養顏美容，幫助瘦身。（圖／翻攝unsplash）

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有在關注超模、維密天使的人應該都能發現，不少超模、國外部落客都喜歡起床後喝一杯檸檬水，就連小辣椒葛妮絲派特洛（Gwyneth Paltrow）、碧昂絲（Beyoncé）、南韓女星河智苑、李孝利等也曾透露靠檸檬水瘦身、養顏美容。喝檸檬水的好處多，但也有些細節需要注意，否則小心還沒變美，反而先傷身、傷牙齒。

喝檸檬水除了能補充水分外，檸檬是富含維生素C的柑橘類水果，而維生素C是很好的抗氧化劑，有助於對抗自由基、延緩衰老，能幫助減少皺紋生成、防止肌膚乾燥等養護美肌效果。此外，檸檬水還有幫助消化、清新口氣、有助於控制食慾、減脂和防止腎結石形成等多種益處。但別忘了以下3個檸檬水的正確打開方式。

▲維密天使Romee Strijd每天早上起床固定會喝一杯溫熱檸檬水。（圖／翻攝IG@romeestrijd）



1.早上起床喝溫的



平時喝不論加冷水或熱水喝都可以，但早上起床時最好先溫的檸檬水來補充水分，同時幫助幫身體暖起來。像是早前才宣布懷孕好消息的維密天使Romee Strijd，從懷孕前就有每天起床後先喝一大杯溫熱檸檬水，再吃早餐的習慣。

2.切片泡水要仔細清洗外皮



檸檬皮的營養很豐富，含有很多抗氧化物，除了直接將檸檬擠汁沖水喝之外，連皮切成片狀泡水喝也很好，也可以加點蜂蜜和薑片來喝。但要注意的是，檸檬皮可能會有農藥殘留，要連皮切片泡水喝的話，一定要徹底擦洗檸檬外皮，或用小蘇打清洗殘留物。

▲喝完檸檬水要漱口或用吸管喝，避免傷牙齒。（圖／翻攝unsplash）



3.喝完要漱口



檸檬中含有檸檬酸，喝太濃的檸檬水對牙齒不好，可能會侵蝕琺瑯質，所以喝完檸檬水後最好要用清水漱口，或是用吸管喝檸檬水。

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