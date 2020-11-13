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伯爵2mm超薄錶奪鐘錶奧斯卡首獎　12萬能買到得獎帝舵表

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▲▼鐘錶奧斯卡日內瓦高級鐘錶大賞2020得獎名單 。（圖／公關照）

▲2020日內瓦高級鐘錶大賞得獎品牌的高層，戴上口罩合影。

記者陳雅韻／綜合報導

儘管歐洲疫情仍嚴峻，被譽為「鐘錶界奧斯卡」的日內瓦高級鐘錶大賞（Grand Prix d’Horlogerie de Genève，簡稱GPHG）仍如期於台灣時間今（13日）凌晨頒獎，BOVET、百年靈（BREITLING）、H.Moser與梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）各獲得兩項大獎，而最高榮譽金指針大獎（AIGUILLE D’OR GRAND PRIX）頒給伯爵（PIAGET）締造史上最纖薄機械錶紀錄的Altiplano Ultimate Concept終極概念錶。

▲▼鐘錶奧斯卡日內瓦高級鐘錶大賞2020得獎名單 。（圖／公關照）

▲伯爵錶殼連同機芯僅2毫米的Altiplano Ultimate Concept終極概念腕錶，奪得金指針獎，12,300,000元。（圖／品牌提供）

▲▼鐘錶奧斯卡日內瓦高級鐘錶大賞2020得獎名單 。（圖／公關照）▲▼鐘錶奧斯卡日內瓦高級鐘錶大賞2020得獎名單 。（圖／公關照）
▲最佳女錶獎BOVET 1822 MISS AUDREY（左），最佳男錶獎VOUTILAINEN 28SC。

伯爵錶殼加機芯僅2mm的Altiplano Ultimate Concept終極概念錶奪得首獎，實至名歸，錶殼改採比金質更堅固2.3倍的鈷基合金製，緊靠底蓋的機芯主發條盒捨去發條鼓與鼓蓋，重新設計動力儲存達40小時，搭配由一顆永動螺絲取代傳統錶冠，以及藍寶石水晶錶鏡只有0.2mm，才可能成就如兩張信用卡相疊厚度的超薄錶，此腕錶接受顧客量身訂製，可自由選擇錶橋、面盤、指針與主夾板的色彩等。

▲▼鐘錶奧斯卡日內瓦高級鐘錶大賞2020得獎名單 。（圖／公關照）

▲小指針獎帝舵表BLACK BAY FIFTY-EIGHT，116,500元。

本屆日內瓦高級鐘錶大賞最佳女錶頒給BOVET 1822 MISS AUDREY，最佳男錶則由獨立製錶師品牌Voutilainen的28SC腕錶拿下，與今年以定價不到12萬元的BLACK BAY FIFTY-EIGHT腕錶獲得挑戰獎的帝舵表（Tudor），都是二度蟬聯同類獎項。

▲▼鐘錶奧斯卡日內瓦高級鐘錶大賞2020得獎名單 。（圖／公關照）▲▼鐘錶奧斯卡日內瓦高級鐘錶大賞2020得獎名單 。（圖／公關照）

▲最佳複雜男錶GREUBEL FORSEY HAND MADE 1（左），最佳日曆和天文錶獎江詩丹頓OVERSEAS超薄鏤空萬年曆錶。

▲▼鐘錶奧斯卡日內瓦高級鐘錶大賞2020得獎名單 。（圖／公關照）
▲最佳標誌獎寶格麗ALUMINIUM系列鋁合金計時碼錶，131,600元。

BOVET、百年靈、H.Moser與梵克雅寶也相當風光，各拿下2項大獎，今年動作頻頻的百年靈抱回最佳潛水錶與小指針獎，而以詩意設計著稱的梵克雅寶果然讓評審驚艷，由花朵造型的FRIVOLE SECRÈTE神秘錶榮獲最佳珠寶錶獎，結合珠寶鑲嵌、琺瑯彩繪的千萬錶款LADY ARPELS SOLEIL FÉERIQUE受封最佳工藝錶。

▲▼鐘錶奧斯卡日內瓦高級鐘錶大賞2020得獎名單 。（圖／公關照）▲▼鐘錶奧斯卡日內瓦高級鐘錶大賞2020得獎名單 。（圖／公關照）

▲百年靈一舉奪得最佳潛水錶獎SUPEROCEAN AUTOMATIC 48 BOUTIQUE EDITION（左）180,000元，以及小指針獎SUPEROCEAN HERITAGE '57 LIMITED EDITION II 150,000元。

▲▼鐘錶奧斯卡日內瓦高級鐘錶大賞2020得獎名單 。（圖／公關照）▲▼鐘錶奧斯卡日內瓦高級鐘錶大賞2020得獎名單 。（圖／公關照）
▲梵克雅寶也奪下兩獎項，包括最佳珠寶錶獎FRIVOLE SECRÈTE神秘錶（左）1,340,000元，與最佳工藝錶LADY ARPELS SOLEIL FÉERIQUE腕錶10,800,000元。

金指針獎：伯爵Altiplano Ultimate Concept終極概念腕錶
最佳女錶獎：BOVET 1822 MISS AUDREY
最佳複雜功能女錶獎：CHARLES GIRARDIER TOURBILLON SIGNATURE MYSTÉRIEUSE « FLEUR DE SEL »陀飛輪錶
最佳男錶獎：VOUTILAINEN 28SC
最佳複雜功能男錶：GREUBEL FORSEY HAND MADE 1
最佳標誌獎：寶格麗ALUMINIUM系列鋁合金計時碼錶
最佳時計獎：CHRONOMÉTRIE FERDINAND BERTHOUD FB 2RE.2
最佳日曆和天文錶獎：江詩丹頓OVERSEAS超薄鏤空萬年曆錶
最佳創新機械錶獎： BOVET 1822 RÉCITAL 26 BRAINSTORM CHAPTER 2
最佳計時碼錶獎：H. MOSER & CIE STREAMLINER飛返計時碼錶
最佳潛水錶獎：百年靈SUPEROCEAN AUTOMATIC 48 BOUTIQUE EDITION
最佳珠寶錶獎：梵克雅寶FRIVOLE SECRÈTE神秘錶
最佳工藝獎：梵克雅寶LADY ARPELS SOLEIL FÉERIQUE
小指針獎：百年靈 SUPEROCEAN HERITAGE '57 LIMITED EDITION II
挑戰獎：帝舵表BLACK BAY FIFTY-EIGHT
最佳創新獎：Parmigiani Fleurier Hijri萬年曆錶
無畏獎：H. MOSER & CIE ENDEAVOUR CYLINDRICAL TOURBILLON H. MOSER X MB&F
鐘錶啟發獎：PETERMANN BÉDAT DEAD BEAT SECOND
評審團特別獎：Antoine Simonin

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關鍵字：

鐘錶奧斯卡, 日內瓦高級鐘錶大賞, GPHG, 伯爵, 梵克雅寶, 百年靈, 帝舵
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