台中第二市場是美食集散地！五元炸饅頭、阿嬤相思麵10家必訪小吃

身為台中美食吃貨，別說你沒來過第二市場！絕對不能錯過的隱藏版美食，讓小編帶你一探究竟！
王家菜頭粿糯米腸
永遠生意興隆的排隊名店！表皮微酥的菜頭粿，軟嫩扎實的糯米腸，最後淋上甜中帶鹹的沾醬！台中人的早餐就是那麼豐盛！
▲（圖／美食客明智的選擇提供）
阿嬤A相思麵
麻醬給的超大方，放在桌上隨你加！口味還可以自行調整，超貼心！吃完彷彿搭上時光機，回憶起阿嬤的家鄉味！
▲（圖／美食客Chien Yeh Yu提供）
魯肉邱
肥瘦分佈剛剛好的超澎湃控肉飯，讓你一吃就停不下來的好滋味，搭配中部獨有的麻薏湯，一天的煩惱全都消失無蹤！
▲（圖／美食客Mermai提供）
小庭找茶台中第二市場店
螞蟻人必吃！外皮酥脆的古早味凸餅搭配冰淇淋與Ｑ彈珍珠，好吃又好看的創意美食，一定要來嘗試看看！
▲（圖／美食客台中美食 晨軒 Noah提供）
嵐肉燥專賣店
每日限量的梅花豬肉飯，肉質帶有嚼勁又不會過柴，淋上店家獨門醬汁更加分！綜合湯順口不油膩，手工魚丸超級彈牙！
▲（圖／美食客王品洋提供）
老賴紅茶
進到第二市場前必買的古早味紅茶，茶香順口又不澀，逛完一圈剛好喝完！不管是路過還是小吃攤，人手都拿這一杯！
▲（圖／美食客Connie Huang提供）
山河魯肉飯
皮Ｑ肉嫩超入味，香味四溢腿庫滷肉飯，加個半熟蛋和滷豆腐，包準讓你食慾大開！
▲（圖／美食客mrmrsfood提供）
三代福州意麵老店
已傳承超過三代的老字號店舖，麵條均勻吸附濃郁芝麻香的麻醬，每一口鹹度都恰到好處！簡單樸實的美味非他莫屬！
▲（圖／美食客Chung91提供）
坂神本舖長崎蛋糕
台中伴手禮首選之一，來第二市場千萬不要錯過！口感綿密蛋香濃郁，蛋糕蓬鬆有縫隙，建議搭配飲品食用較不會膩！
▲（圖／美食客yiwen提供）
天天饅頭
超過七十年的小店，排隊人潮總是絡繹不絕！外皮酥脆，紅豆餡不甜膩，一顆才5元，根本太佛心！
▲（圖／美食客Mi提供）
圖、文／MENU美食誌
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