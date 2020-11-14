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台中第二市場是美食集散地！五元炸饅頭、阿嬤相思麵10家必訪小吃

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身為台中美食吃貨，別說你沒來過第二市場！絕對不能錯過的隱藏版美食，讓小編帶你一探究竟！

王家菜頭粿糯米腸

永遠生意興隆的排隊名店！表皮微酥的菜頭粿，軟嫩扎實的糯米腸，最後淋上甜中帶鹹的沾醬！台中人的早餐就是那麼豐盛！

▲台中第二市場美食。（圖／MENU美食誌）

▲（圖／美食客明智的選擇提供）

阿嬤A相思麵

麻醬給的超大方，放在桌上隨你加！口味還可以自行調整，超貼心！吃完彷彿搭上時光機，回憶起阿嬤的家鄉味！

▲台中第二市場美食。（圖／MENU美食誌）

▲（圖／美食客Chien Yeh Yu提供）

魯肉邱

肥瘦分佈剛剛好的超澎湃控肉飯，讓你一吃就停不下來的好滋味，搭配中部獨有的麻薏湯，一天的煩惱全都消失無蹤！

▲台中第二市場美食。（圖／MENU美食誌）

▲（圖／美食客Mermai提供）

小庭找茶台中第二市場店

螞蟻人必吃！外皮酥脆的古早味凸餅搭配冰淇淋與Ｑ彈珍珠，好吃又好看的創意美食，一定要來嘗試看看！

▲台中第二市場美食。（圖／MENU美食誌）

▲（圖／美食客台中美食 晨軒 Noah提供）

嵐肉燥專賣店

每日限量的梅花豬肉飯，肉質帶有嚼勁又不會過柴，淋上店家獨門醬汁更加分！綜合湯順口不油膩，手工魚丸超級彈牙！

▲台中第二市場美食。（圖／MENU美食誌）

▲（圖／美食客王品洋提供）

老賴紅茶

進到第二市場前必買的古早味紅茶，茶香順口又不澀，逛完一圈剛好喝完！不管是路過還是小吃攤，人手都拿這一杯！

▲台中第二市場美食。（圖／MENU美食誌）

▲（圖／美食客Connie Huang提供）

山河魯肉飯

皮Ｑ肉嫩超入味，香味四溢腿庫滷肉飯，加個半熟蛋和滷豆腐，包準讓你食慾大開！

▲台中第二市場美食。（圖／MENU美食誌）

▲（圖／美食客mrmrsfood提供）

三代福州意麵老店

已傳承超過三代的老字號店舖，麵條均勻吸附濃郁芝麻香的麻醬，每一口鹹度都恰到好處！簡單樸實的美味非他莫屬！

▲台中第二市場美食。（圖／MENU美食誌）

▲（圖／美食客Chung91提供）

坂神本舖長崎蛋糕

台中伴手禮首選之一，來第二市場千萬不要錯過！口感綿密蛋香濃郁，蛋糕蓬鬆有縫隙，建議搭配飲品食用較不會膩！

▲台中第二市場美食。（圖／MENU美食誌）

▲（圖／美食客yiwen提供）

天天饅頭

超過七十年的小店，排隊人潮總是絡繹不絕！外皮酥脆，紅豆餡不甜膩，一顆才5元，根本太佛心！

▲台中第二市場美食。（圖／MENU美食誌）

▲（圖／美食客Mi提供）

圖、文／MENU美食誌

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權

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關鍵字：

MENU美食誌, 台中, 美食, 在地小吃, 滷肉飯, 第二市場, 銅板美食
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