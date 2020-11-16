西門町TOP10美食吃了沒？巨無霸壽司、蔡總統愛的滷肉飯全都列

誰說西門町只能看電影！熱門打卡餐廳MENU小編一次整理給你！趕快收拾行李，準備來場美食之旅吧！

TOP 10／咪咪紫菜捲 KOREA GIMBAP

超道地的韓國紫菜捲，不用出國也能享受韓國正宗美食！看似平凡卻能讓你愛不釋手的好滋味！除了紫菜捲還有韓式拉麵、魚板湯、辣炒年糕通通任你選！

▲（圖／美食客宜軒a吃貨生活日常提供）

TOP 9／富宏牛肉麵（原建宏牛麵）

軟嫩的牛肉、香濃的清湯，最後加上辣牛油點綴，原來幸福可以那麼簡單！24小時不打烊、免費加麵與湯，這麼佛心的店家哪裡找！

▲（圖／美食客食上丸家提供）

TOP 8／天天利美食坊

香氣四溢的滷肉飯加顆半熟蛋，最後撒上滿滿胡椒，拌在一起超對味！一開店就湧入滿滿人潮，不愧是蔡總統欽點的平價美味！

▲（圖／美食客兔小璐提供）

TOP 7／MEAT UP

超浮誇網美系餐廳，必點招牌舒芙蕾！柔軟Q彈的舒芙蕾淋上奶茶醬再搭配上頭的芒果花，多層次的口感彷彿置身雲間！重點是店內環境優美、採光好，怎麼拍都超好看！

▲（圖／美食客張茱莉提供）

TOP 6／麥吉 MACHI MACHI

名人都說讚的文青飲料店！可愛的瓶身，搭配豐富的餡料與創意飲品，就像可以帶著走的小點心！身為吃貨的你，沒喝過怎麼行！

▲（圖／美食客栗子提供）

TOP 5／署茗職茶@AT TEA

歌手老蕭也來轉戰手搖飲！選用高級原茶葉及新鮮鮮乳，可謂飲料界的星巴克！主推芝士霜降系列，鹹甜的奶蓋與茶達到完美的平衡！實在太好喝，一不小心就喝見底！

▲（圖／美食客LiLi提供）

TOP 4／POLAR CAFE

白白的熊，胖胖的肚子，漂浮在咖啡上的療癒北極熊，實在不忍心吃下去！空間寬敞明亮，天氣晴朗時還可以到戶外區曬太陽，待上一整天絕對沒問題！

▲（圖／美食客Cellia Lin提供）

TOP 3／ACME BREAKFAST CLUB

脆口的穀麥以及豐盛的新鮮水果配上酸甜的藍莓優格，這個巴西莓果碗很可以！店內環境舒適，座位不少，假日閨蜜聚會就來這裡！

▲（圖／美食客Yvonne Wu提供）

TOP 2／三味食堂

巨無霸鮭魚握壽司上菜囉！手掌大的鮭魚，讓人不由地驚嘆連連！厚實飽滿的鮭魚肚、分布均勻的油脂，一入口就化開，超級鮮甜！

▲（圖／美食客阿光提供）

TOP 1／JAI 宅

店家獨門招牌的橘醬，清爽入口融入淡淡的牛奶香味，最後擺上滿滿一大盤的鮮甜蛤蜊，超級滿足！店內的裝潢也別有特色，以綠色植物為主，宛若置身熱帶叢林般！

▲（圖／美食客freedom貪吃鬼提供）

圖、文／MENU美食誌

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