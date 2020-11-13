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尷尬了！鮮肉陳立農撞衫「女星」鄭爽　性別混搭風粉絲驚呆

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記者鮑璿安／台北報導

女星與女星之間撞衫或許是常有的事，不過男星撞衫女星就少見許多了，近期台灣男星陳立農在雙11晚會上獻唱，身穿的PRADA印花背心相當眼熟，眼尖粉絲發現，竟然早就被大陸女星鄭爽穿著過，兩人這場「跨越性別」的撞衫意外引發討論。

▲陳立農、鄭爽 。（圖／翻攝自微博、品牌官網）

▲陳立農、鄭爽 。（圖／翻攝自微博、品牌官網）

▲20歲小鮮肉陳立農在雙11晚會獻唱，身穿PRADA印花背心意外撞衫「女星」。（圖／翻攝自微博、品牌官網）

20歲台灣男星陳立農憑藉大陸選秀節目《偶像練習生》出道，兩岸三地都享有高知名度，日前他在雙11晚會獻唱，身穿PRADA印花背心，露出緊實肌肉線條，博得大批粉絲關注，由於衣著遍佈黑紅色圖案，他選擇搭配素面黑色長褲收尾，將整體風格拉回簡約基調。

▲陳立農、鄭爽 。（圖／翻攝自微博、品牌官網）

▲▼PRADA 。（圖／品牌官網）

▲▼PRADA 。（圖／品牌官網）

▲大陸女星鄭爽9月底出席PRADA 2021早春系列發佈時就已經演繹同款 。（圖／翻攝自微博、品牌官網）

巧合的是，因演出戲劇《微微一笑很傾城》走紅的大陸女星鄭爽，早在9月底出席PRADA 2021早春系列發佈時就已經演繹同款，她在下身搭配黑色長裙，腳踩綁帶高跟鞋與紅色印花上衣相呼應，不同於陳立農的帥氣，反而流露俏皮風格，即便撞衫仍是各有優勢。事實上，該款印花上衣雖歸類於女裝，不過是採用男裝剪裁，搭配經典衣領設計點綴，偏向中性風，與時尚界時下模糊性別的走向吻合，大批粉絲也直言，「不比較，都好看」、「服裝本來就沒有性別」。

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關鍵字：

陳立農, 鄭爽, PRADA, 撞衫, 雙11
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