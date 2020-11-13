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亮・珠寶／聖誕玫瑰長這樣！　硬寶石花瓣、美鑽花蕊秀冬日活力

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▲▼ VCA聖誕玫瑰 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴梵克雅寶Rose de Noël系列珍珠母貝珠寶。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

法國珠寶世家梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）對於花朵姿態的描繪總令人心動，但花朵珠寶不僅限春夏，在歐洲普遍於12月積雪之時開花的「聖誕玫瑰」，也啟發品牌創作，推出迷你版的Rose de Noël聖誕玫瑰珠寶，同時以其別稱Helleboris設計全新的浮雕珠寶，配上藍色系的青金石、綠松石，展現寒冬中的活力。

▲▼ VCA聖誕玫瑰 。（圖／公關照）

▲梵克雅寶與藝術家Alexandre Benjamin Navet再度合作視覺形象，凸顯Rose de Noël珠寶之美，耳環422,000元，胸針456,000元。
 

梵克雅寶於1970年代首度推出Rose de Noël 系列，當時採用粉紅珊瑚、黃K金及鑽石詮釋花朵盛開模樣，陸續推出的作品也持續採用碩大圓潤的硬寶石，展現花瓣的優雅線條與份量感，尺寸也有豐富選擇，當中小型、中型與大型款吊墜還能另作為胸針，讓佩戴者自由運用穿搭。

▲▼ VCA聖誕玫瑰 。（圖／公關照）▲▼ VCA聖誕玫瑰 。（圖／公關照）

▲梵克雅寶約1975年的白色珍珠母貝Rose de Noël 胸針草圖（左），1995年產品目錄也出現此系列作品。

最新Rose de Noël系列增加迷你款吊墜與耳環，分別選用白色珍珠母貝或青金石打造，中央花蕊依然閃耀黃K金與美鑽，梵克雅寶特別強調選用的鑽石顏色達D至F級、淨度介於IF至VVS級，小鑽亦能立大功。

▲▼ VCA聖誕玫瑰 。（圖／公關照）

▲▼ VCA聖誕玫瑰 。（圖／公關照）

▲梵克雅寶Rose de Noël青金石與鑽石吊墜（上）369,000元，耳環590,000元。

聖誕玫瑰又名Helleboris，梵克雅寶以此為名創作浮雕手法呈現的新珠寶，花瓣鑲嵌於白K金上，與白色珍珠母貝、青金石與綠松石交織出屬於冬日的色彩，搭配部分鏤空的花瓣輪廓，更能展現層次感，款式從單朵花戒指、雙花指間戒、耳環、胸針、手鐲與大件項鍊均備。

▲▼ VCA聖誕玫瑰 。（圖／公關照）

▲梵克雅寶鑲嵌白色珍珠母貝、綠松石、青金石、鑽石的Hellébore項鍊，6,300,000元。

▲▼ VCA聖誕玫瑰 。（圖／公關照）▲▼ VCA聖誕玫瑰 。（圖／公關照）

▲Hellébore指間戒（左）985,000元，手鐲3,210,000元。

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關鍵字：

聖誕玫瑰, 梵克雅寶, Van Cleef & Arpels, 亮珠寶
fashion.net

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