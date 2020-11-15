2020年末用4本書找回內在平靜！文字排解悲傷與憤怒　讓心態回歸原點

▲（圖／Pinterest）

從年初開始，2020 似乎就已經注定為「不安靜」的一年。一開始是新冠肺炎瞬間疫情延燒全球，小至個人的規劃，大至整個市場、國家的定位，紛紛受到非同小可的衝擊；回到國內，各種令人瞠目結舌的社會案件、藝人的驟逝、環境的變遷，不禁令人納悶：「2020 年到底怎麼了？」

確實，這一年我們過得並非順遂，太多的「突如其來」教人無法招架。所幸，書本的存在給了人們安定的力量，即使外面紛紛擾擾，書本提供了另一個世界，讓我們能短暫拋開煩惱，當再次面對現實時，便會更正向勇敢。

以下推薦 4 本能使內在平靜、心態回歸原點的溫柔書籍，投入書本的懷抱，建構一座安心的避風港吧！

1. 《成為自由人》／李惠貞

▲（圖／博客來官網、Pinterest）

Shopping Design 前總編輯、獨角獸計畫創辦人李惠貞，在閱讀推廣和出版界，皆有一定程度的影響力。《成為自由人》是她 2019 年的作品，以「自由」為主題，進而論及工作、閱讀、旅行、人生等課題，運用自身的經歷和多種觀點角度的分析，無形中與讀者串聯深層的溝通。

李惠貞藉由自己的人生經驗，想傳達給讀者：「心是自由的海洋。」她相信，通往自由的第一步就是「成為自己」，將每一次的磨難視為養分，一步步踏向理想的自己，人生自然會因為變化無窮而充滿多元性，心靈也就自由萬分。

2. 《離開時，以我喜歡的樣子》／樹木希林

▲（圖／博客來官網、《橫山家之味》劇照）

日本知名電影導演是枝裕和御用女演員，演繹過《小偷家族》、《比海還深》、《橫山家之味》等母親角色；樹木希林沒有經紀人、沒有妝髮師，拍戲時總是單人隻身片場，那些大排場的保鑣、助理，也不可能出現在她的身邊；直率、敢言、做自己的性格，讓她被譽為「日本個性派俳優」。

2018 年，樹木希林因病離世，而她過去受訪所過的話，不知提點了多少後輩，甚至在人生轉彎處遇到困境的人，都能因為她的一句話而看見了新生機。什麼是幸福？婚姻要如何經營？人生該怎麼抉擇？那些我們摸不透、找不著答案的問題，樹木希林全都以她獨特的觀點，強而有力地說出來了！

3. 《故事如何說再見》／喬．法斯勒（Joe Fassler）

▲（圖／博客來官網、Pinterest）

你喜歡寫作嗎？對編輯來說，文字的抒發不只是鍛鍊文筆，比起寫出辭藻華麗、美不堪言的文字，創作出能深入人心，誘人引發省思的內容，其實更具意義。

此本著作由《大西洋月刊》的「用心」系列編輯 Joe Fassler，藉由定期訪過不同作家的機會，邀請 44 位作家選擇一本書裡一句對他們別具啟發或意義的字句，並透過這本《故事如何說再見》再次添入新的內容觀點，向讀者分享創作的靈感，和寫作上的經歷過程，作家們並非單純紙上談兵，而是將文字化為勇氣，為讀者的心注入一道暖流。

4. 《歲月靜好：蔣勳 日常功課》／蔣勳

▲（圖／博客來官網、Pinterest）

「我在節氣裡做救贖自己的日常功課。合十敬慎，為眾生祈福──歲月靜好。」24 節氣，隨著四季的轉變，改變的不僅是周遭的環境，我們的心，也跟著花開花謝、潮起潮落，有了豐富的情緒轉折和體驗。

蔣勳老師用他細膩的觀察力、描述細緻的筆觸，道盡大自然和人類的關係，歲月流逝、時間靜靜地，把我們帶到現在這個位置。歲月靜好，在每一天、每一個時節，重新體驗生命的意義，將那些不安的、不快的，跟著風一同流逝吧！

2020 年進入尾聲，如今的你過得如何？同樣忿忿不平、痛苦難耐嗎？在每個平凡無奇的日子裡，拉出一點時間和文字對話，並不是要藉由閱讀逃離世界，而是要在閱讀後找回做自己的勇氣！

願，我們都能在渾沌的日常中，在一本書裡，尋求一個新的方向。

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