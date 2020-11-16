包・開箱／侯佩岑耍辣示範MK「枕頭包」　伊能靜也背同款現身機場

▲MICHAEL KORS療癒系「枕頭包」SOHO系列開箱示範。（影／記者王則絲攝）



記者王則絲／專題報導

女星侯佩岑經常在社群平台上分享日常美照，穿搭使用的單品總是粉絲們關注的焦點，近期侯佩岑貼出一張小露性感的造型，當中身上所背的包款便是MICHAEL KORS今年秋冬帶來的全新「SOHO包」，除了焦糖色以外，還有非常多顏色選擇，像是今日《ET FASHION》要來為大家開箱的就是，日前伊能靜現身機場時使用的酒紅色SOHO包，以下就一起來細細欣賞。

▲侯佩岑、伊能靜示範SOHO包穿搭。（圖／翻攝自IG@houpatty、微博）



MICHAEL KORS在今年秋冬決定回到了品牌發跡地「紐約」，如全新推出的「SOHO」包系列靈感便是來自紐約「蘇活區」，SOHO包款選用上等的小牛皮或是柔潤的小羊皮製作而成，以打造細緻柔軟的觸感，蓬鬆的包身加上直線絎縫的設計，猶如紐約城市線條，提供非常多的顏色選擇，包括焦糖咖啡色、酒紅色、奶白色、綠色、鮮豔的紅色以及黑色⋯⋯讓人不禁又陷入了選擇困難。

▲MK代言人貝拉哈蒂德（Bella Hadid）所使用的為酒紅色SOHO包。（圖／品牌提供）



MK的SOHO包系列是一款簡約百搭的掀蓋式方包，方形的格紋絎縫讓澎澎的視覺效果更明顯，與時尚圈火紅BOTTEGA VENEGA的「枕頭包」是否有幾分相似？同樣擁有極佳的療癒觸感，只要輕輕將金屬扣飾上的圓鈕向下壓，就能輕鬆開包，單手使用也不是問題。

內部空間具有兩大夾層，以及中間的拉鍊夾層和內側的拉鍊暗袋，加上柔軟的包身，放置物品不太受形狀限制，容量部分完全不需擔心，不論是大尺寸手機、還是長夾錢包都能放入，再裝入化妝包、充電器也不是問題。金屬鍊帶的部分能夠放長斜背、肩背，也可以重疊縮短讓包包剛好落在腰際、手肘的位置，最為時髦。

▲SOHO包內部空間非常寬敞、夾層多，且完全不用擔心手機放不下的問題，長夾也很OK。（圖／記者王則絲攝）



▲Michael Kors Soho 鍊帶包，NT＄17,500。（圖／品牌提供）



▲更多MK SOHO包實背照。（圖／翻攝自微博）



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