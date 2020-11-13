秋冬5款話題「防水」單品！NIKE ACG戶外發光潮鞋、米其林胎紋也上腳

記者鮑璿安／綜合報導

連續不斷的陰雨天氣，除了攜帶雨具出門，入手「防水單品」絕對不吃虧，不論是鞋款或是戶外裝備，《ET FASHION》整理出近期熱議的5大冬季防水小物，讓你兼顧時尚潮流的同時也能乾爽一整天！

Nike ACG 系列

▲Nike ACG 系列在冬季強勢回歸，外套具有防水防風效果，ACG Mountain Fly GORE-TEX 鞋款在夜間發光，11 月中旬陸續發售 。（圖／品牌提供）

Nike ACG 系列在冬季強勢回歸，推出全新服飾系列和戶外鞋款，Misery Ridge GORE-TEX 外套具有防水、防風、透氣等特性，三層 GORE-TEX 面料以及再生聚酯的外層和內裡是最大特色；鞋款部分，ACG Mountain Fly GORE-TEX 借鑒了 Nike NEXT% 的設計元素，包括碳纖維板、美學設計和為舒適和能量回饋而設計的 React 泡棉。再加上 GORE-TEX 面料鞋面和靴型設計，以對抗惡劣氣候，外底採用Waffle格紋圖案，具有多方向牽引功能，以此應對極端的多岩石地形。

UNDER ARMOUR

▲UNDER ARMOUR新科技兼具防潑水和保暖效果，Insulated保暖外套藍色NT$4,580。（圖／品牌提供）

UNDER ARMOUR此次一口氣帶來兩大禦寒科技，「UA Storm科技」兼具防潑水與絕佳透氣性，以及「UA ColdGear® Infrared」幫助吸收、儲存身體熱能，像是連帽外套的外層塗料與多孔面料纖維，可同時達到防潑水以及透氣效能；保暖科技則以特別的印花圖案編排，吸收身體熱能並儲存於衣著內，讓體溫平衡維持在最佳溫度。

Onitsuka Tiger（鬼塚虎）HMR PEAK系列靴

▲ 鬼塚虎推出60年代風格HMR PEAK系列靴款，NT$4,780至NT$6,680。（圖／品牌提供）

日本運動時尚品牌Onitsuka Tiger（鬼塚虎）推出HMR PEAK系列靴款，保留60年代風格的復古設計，提供深藍色、軍綠色，男女皆可輕鬆演繹，且簡約鞋面搭配撞色鞋舌Logo、彈性繫帶系統方便穿脫、高抓地力且防滑的WET GRIP Rubber鞋底，在雨天適合外出穿著。

THE NORTH FACE冬季系列

▲ THE NORTH FACE冬季風衣NT$6,380；鞋款NT$2,680 。（圖／品牌提供）

THE NORTH FACE冬季包括了專業滑雪系列以及日常都會系列，防水科技面料FUTURELIGHT™以奈米紡織技術製成，柔軟貼合的同時也相當透氣，帶來乾爽的舒適穿著，外型神似經典羽絨衣的鞋款，可應對多種戶外環境，機能與潮流感兼具。

PALLADIUM聯名MICHELIN米其林輪胎

▲PALLADIUM此次聯手知名輪胎品牌MICHELIN米其林打造防水靴，NT$4,880至NT$5,880。（圖／品牌提供）

PALLADIUM此次聯手知名輪胎品牌MICHELIN共同打造嶄新防水系列 PAMPA X TECH，將米其林輪胎獨家胎紋科技導入大底設計的系列中，像是V字形胎紋、3D花紋槽設計，防水的同時，抓地力及耐磨性都有提升。

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