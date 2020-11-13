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排隊人潮瘋搶UNIQLO「+J」系列　官網部分單品已售罄！銷售前5出爐

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記者王則絲／台北報導

UNIQLO與設計師Jil Sander合作推出的「+J」系列於今（13日）正式開賣，今天稍早限定販售+J全系列商品的3間門市：明曜百貨旗艦店、西門店以及ATT 4 FUN皆爆出排隊人潮，結帳人龍頗驚人，且目前官網上已有部分單品全數售罄，其餘款式也幾乎僅剩XL～3XL的大尺寸，品牌方也表示：「本來有預期這個聯名有一定熱度，但驚喜的是睽違10年傳奇回歸，仍然能有那麼多消費者支持！」

▲UNIQLO排隊。（圖／翻攝自官網）

▲此為UNIQLO明曜百貨旗艦店排隊情景。（圖／讀者提供）

據UNIQLO台灣透露，目前網站銷售前五名依序為Hybrid羽絨寬版連帽外套、女裝Hybrid羽絨短大衣、女裝喀什米爾混紡無領大衣、女裝Hybrid 羽絨外套、女裝絲質抓皺上衣。看來民眾本次鎖定冬季保暖外套下手，即使價格相較一般系列高昂一些，仍然沒有花太多時間考慮便搶著入手，可見UNIQLO與Jil Sander雙方合作的魅力，歷經10年以來絲毫不減，不過對於是否會補貨，品牌表示：「目前沒有補貨相關訊息。」

UNIQLO「+J」系列選在今日全球同步上市，據外媒報導，日本UNIQLO網站在聯名系列上線後不久便因爆炸的流量而當機，在東京的UNIQLO旗艦店或其他據點，也於未開店之前就已湧現排隊人潮，且新宿東口店和原宿店，更為盡快消化人龍提早營業1個半小時，相當驚人。

▲UNIQLO排隊。（圖／翻攝自官網）

▲Hybrid羽絨寬版連帽外套官網已售罄，NT＄5,990。（圖／翻攝自官網，以下同）

▲UNIQLO排隊。（圖／翻攝自官網）

▲女裝Hybrid羽絨短大衣官網已售罄，NT＄6,990。

▲UNIQLO排隊。（圖／翻攝自官網）

▲女裝喀什米爾混紡無領大衣官網已售罄，NT＄7,990。

▲UNIQLO排隊。（圖／翻攝自官網）

▲女裝絲質抓皺上衣僅剩大尺寸，NT＄3,490。

UNIQLO「+J」全系列總共推出38款女裝、37款男裝以及6款配件，價格區間落在NT＄990至NT＄7,990，除3間門市：明曜百貨旗艦店、西門店以及ATT 4 FUN販售全系列商品之外，全台門市皆有販售「+J」男、女裝襯衫系列。

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關鍵字：

UNIQLO, +J, ＋J, Jil Sander, 聯名, 排隊, 瘋搶, 售罄, 售完, 官網
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