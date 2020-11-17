「啊，原來我是這樣的人」面臨低潮與掙扎　從張西療癒金句找回力量

編輯／Emily 圖／Pinkoi提供

新生代作家張西的作品療癒人心，散文集《我還是會繼續釀梅子酒》是誠品年度暢銷書之外，在Instagram也累積了近30萬粉絲，張西把生活日常用文字記錄下來，簡單樸實卻溫暖生動，當你在生活、工作、愛情之中遇到困境時，總能從他寫過的金句裡找回力量。

「我會成為什麼樣的人呢？想著想著，慢慢就變成了，啊，原來我是這樣的人。」

在生活現實、在夢想裡、在自己身上的優點與缺點間打滾掙扎的自己。你有沒有變成你當初想像的那個樣子呢？其實不需要過度執著，只要順其自然、朝著目標前進，就能變成理想中的自己。

「生活裡總有取捨，而我不會捨下全部的我。」

生活中並不能事事如意，很多時候必須跟現實妥協，但在面臨取捨時，還是要設法保留一部分的自己。

「無論世界如何變換，我願意熱切地，愛著活過的日子，尤其當可以在裡面找到彼此。」

世界不停的變換，我們的人生也不斷改變，很難有真正的永遠，但每一個階段都該全心投入，才能不留下後悔和遺憾。

「那麼努力不是為了討好世界，而是為了做好自己喜歡的事。」

人生難免會經歷低潮與挫折，很多時候會覺得自己究竟為了什麼而努力，但只要想到這其實是為了做好自己喜歡的事，就能夠繼續堅持、找回動力。

「心裡的愛永遠大於自己的能力，是因為這樣，才會想要一直一直、持續地變得更強大吧。」

其實我們的內心比自己想像的更強大，就算當下的能力還不足，只要有愛與意志，就能促使自己不斷成長。

「沒有一件事情是不包含恐懼的，但如果因為害怕而不繼續往前走，會失去更多。」

不管是人生、夢想、愛情…，常常想要向前邁進時，卻會因為恐懼而卻步，但這樣反而會失去更多，所以不管面臨什麼挑戰，都應該要鼓起勇氣、勇敢面對。

張西的金句很動人，總能讓讀者從中找到自身的映射，這次Pinkoi特別與他合作，將張西親手寫下的療癒文字結合台灣在地設計品牌，打造實穿百搭的大學T、襯衫洋裝、帆布包，讓著用的每個瞬間窺探自己的內心，來場「啊，原來我是這樣的人。」的探索之旅。

▲聯名大學T，NT$1,080。

▲帆布側背手提書袋，NT$520。

▲聯名襯衫洋裝，NT$1,780。

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