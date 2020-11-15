奧斯塔羅12星座一周運勢1116-1122　金牛偏財自遠方、射手變得相當煩躁

20201116-1122奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！

恭喜本周最旺星座

TOP1：巨蟹座事業運最旺！工作上的煩惱與煩躁，下周有望減少許多，對於工作上的把握度也提升不少，有望為自己的工作帶來新的成績。

TOP2：處女座愛情運最旺！對於情感的信任度提高許多，也願意對這段感情去付出與努力，這樣態度也讓彼此感到欣慰不少。

TOP3：水瓶座金錢運最旺！正財運是相當良好，若是自有事業或是業務工作的朋友，下周把握機會好好推銷自己，有望為你帶進不少錢財。

本周需注意星座

1.獅子座事業運需要留意：了解自身能力的範圍，避免接上太多工作或延攬太多責任在自已身上，導致工作有點喘不過氣。

2.金牛座愛情運需要留意：感情中的想法與價值觀在下周落差不少，也相當堅持己見，導致爭執狀況的出現而影響感情發展要注意。

3.雙魚座金錢運需要留意： 投資運勢較差，下周規劃投資的朋友要多注意，著重守財反而才是上策。

牡羊座



整體運勢★★

牡羊朋友奧斯提醒下周要適時的增加自我的信心，另外也要避免因信心消退而有想走捷徑或是偷懶的想法，要多注意，適時的向外求援將有效改善狀況。

愛情運勢★★

雙方距離感下周增加許多，過往經驗也會在下周浮現，奧斯建議不如就好好處理，彼此都不要在過去的想法裡打轉。

事業（學業）運勢★★

做事顯得綁手綁腳許多，有放不開的狀況，另外太過注意一些不重要的事情，導致判斷失常或錯誤的決定。

金錢運勢★★

正偏財運較平淡，不太有貴人帶財，另外需要注意盲目投資招致損失的可能性。

金牛座



整體運勢★★★

金牛朋友面對事情都提不起力，而這樣的狀況主要來自於下周冷漠感的提升，面對周遭的人事物都顯得冷冷淡淡的。



愛情運勢★★

兩人在感情中多了些摩擦，面對一些溝通的事情都相當堅持己見，奧斯提醒下周要適時的關心彼此，才不會澆滅了些許愛情中的熱情。

事業（學業）運勢★★

對於自己的未來感到無力的狀況存在，面對目前現況延伸的未來開始感到無力且不知道自己能做些什麼，甚至也有在職場上出現口角的隱喻。

金錢運勢★★★★

偏財運意外的還不錯，而這樣的偏財多來自於遠方，所以有機會出差的朋友下周可要好好把握。

雙子座



整體運勢★★★

雙子朋友一直以來的堅持與夢想在下周顯得黯淡許多，行動力也將隨之下降許多，另要注意下周物質欲望比重較大，將過度追求物質層面。

愛情運勢★★★

一昧追求未來及規劃以後導致忽略了現況，甚至一昧地想到以後而忘了現況或許早已足夠，要多加注意，著墨現況會比未來還好。

事業（學業）運勢★★

顯得忙碌許多，但自己卻不以為意甚至樂在其中，而導致有工作狂或是過度重視工作的狀況產生，所以奧斯建議下周可別把自己繃得太緊繃。

金錢運勢★★

財運較不慎理想，物質慾望的提升也影響著，要多注意。

巨蟹座



整體運勢★★★★

下周巨蟹行動力的提升讓你在下周顯得極積許多，但卻有三分鐘熱度及欠缺周詳計畫的狀況，所以下周在處理事情或是付諸行動前記得要再多想一下。

愛情運勢★★★★★

下周對於目前的感情也有極高的共識，是充滿熱情的在經營這段感情，並且樂意分享心中想法、樂於溝通，所以要好好把握下周的時間。



事業（學業）運勢★★★★★

如果一直有煩惱的工作內容，下周有望做個段落，稍稍減緩煩人的壓力，另外如果業務或自有公司類型的朋友，下周也有望進點新案子，讓工作上有突破。

金錢運勢★★★★★

正財運運勢良好，建議下周在本業上多加努力，短期內將有進財的可能，要好好把握。

獅子座



整體運勢★★★

獅子朋友下周許多問題的產生也讓自己感到無力許多，奧斯建議要多著重在自己的內心，找回當初的熱情或許能夠有效改善下周遇到瓶頸的狀況。

愛情運勢★★★

雙方的情感面臨到問題，原因來自某一方對於目前感情付出太多，卻忽略了對方是否能夠接受，因此間接造成了些許的壓力。

事業（學業）運勢★★

奧斯建議要花點心思了解自己的能力到哪裡，避免做些無謂的動作，以免讓自己跟周遭的人事差了一大截，要多加注意。

金錢運勢★★

下周投資財運不佳，奧斯建議如果有打算投資的朋友，適時地考慮可以但考慮太久有時可失了機會。

處女座



整體運勢★★★★

處女座的朋友對於自我的自信提升許多，讓自己面對目前周遭的人事物都有相當大的信心能夠處理得當，好好把握。

愛情運勢★★★★

雙方信任感在下周也提高許多，如果是剛在一起的情侶方面，下周彼此的感情也將進展的非常快速且穩定。

事業（學業）運勢★★★★★

自信心相當的強烈，讓自己做得相當得心應手，也因為強烈的自信心勝任了工作，讓你在對於目前的工作環境感到相當的喜愛。

金錢運勢★★★

正偏財運都相當良好的一周，或許有機會得到還不錯的金錢回報。

天秤座

整體運勢★★★

天秤朋友煩惱增添了許多，而且都不是容易解決的問題，這樣的狀況也讓自己在下周顯得煩躁許多，情緒起伏當然也將勢必存在，需要多加注意。

愛情運勢★★★★

老問題反覆發生，導致在面對另一半時多了點不耐煩，好處是雙方都有意好好解決出現的問題，不再讓問題隨時間淡化，所以算是個還不錯的感情周期。

事業（學業）運勢★★★★

過往不想處理的事情或問題在下周終於肯好好地解決了，工作上也有望出現貴人讓你好好學習，所以要好好把握。

金錢運勢★★★

正偏財運都還不錯，但都屬守不住的財富，奧斯建議若真想守點財下周要注意一些不必要的開銷。

天蠍座



整體運勢★★★

天蠍對自己的疑惑感提升，面對明明很熟悉且有自信的事情，會多一份疑惑，但矛盾的是這些都早是你習慣的事情，建議下周在面對自我疑惑時要轉個想法或勉勵一下自己。

愛情運勢★★

愛情世界裡互動還是相當重要的，可別因為一時的情緒而關起了和另一半溝通的管道，將會導致狀況更加嚴重。

事業（學業）運勢★★★

適時的接受同事或同學的意見將有助你的工作，可別自我封閉不接受幫忙，而讓自己在目前的工作上白忙一場。

金錢運勢★

適時的犒賞自己是好的，但可別盲目的揮霍，以免讓自己有了經濟壓力。

射手座



整體運勢★★

下周射手座的朋友，呈現較為低迷，內心的煩燥感毫無來由的提升，也讓自己在下周感到不是很愉悅，這樣的狀況有一部份來自對於自我的壓力，稍稍的無法負荷了。

愛情運勢★★

下周面對感情時的情緒起伏大了許多，覺得對方付出的似乎少了點，而自己對於感情的付出總是大上許多，這樣不平衡的狀況將影響你下周的感情生活。

事業（學業）運勢★★

力不從心的狀況，即使是早已習慣的工作內容，還是會有力不從心的狀況，下周工作上瑣碎的事物也多了起來，讓自己感到煩燥許多。

金錢運勢★★

整體財運不佳，下周要盡量避免支出一些不必要的花費，以免讓自己在月底時經濟吃緊。

摩羯座



整體運勢★★★

下周摩羯朋友自信消退許多且事情開始多了起來，很多事情也都必須要親手親為的去做，但卻因為對自己沒有太多的自信，以致接踵而來的雜事讓自己顯得有點喘不過氣。



愛情運勢★★★

在感情世界中堆起了保護層，將自己與另一半隔絕開來。大多原因是因為自我安全感的不足，都該和另一半好好溝通以改善狀況。

事業（學業）運勢★★

關起了和同事溝通的橋梁，選擇讓自己埋頭做事，導致狀況不佳，奧斯建議下周遇到工作上的問題要多和周遭同事求援會比較好。

金錢運勢★★

下周偏財運運勢不佳，多注意投資上的風險，也要注意自己的花費是否正確。

水瓶座



整體運勢★★★★

水瓶下周思緒清晰活絡許多，如正是需要動腦時期的，下周會是值得好好把握的一周，另外因下周的思緒清晰許多，所以面對問題時都能妥善解決不拖拉。



愛情運勢★★★

對於愛情的思緒也清楚許多，但也因為如此導致僅存在想的階段，有點忽略了現實的發展，所以也要著重在現實發展，對情感的發展才會比較好。

事業（學業）運勢★★★★★

顯得有點不切實際的狀況，可能是手邊工作還沒完成就在想著之後如何慶祝，所以下周雖工作能力不錯但也要運用在對的地方。

金錢運勢★★★★★

下周正財運良好，若是設計性質或是業務性質及企劃性質工作的朋友，下周也有望多接些case讓你多賺點錢。

雙魚座



整體運勢★★

下周雙魚朋友將轉入較不穩定的一周，對於ㄧ些有利自己的機會都無法有效的掌握，會導致這樣的狀況，最主要是自己下周的思考變得不再像過去那樣的清晰，所以思考沒有想的太周全。

愛情運勢★★★

下周在感情上卻相反的顯得太過思考，造成了些許不良反應導致感情稍稍的停滯了起來，奧斯建議下周擅長思考的優點不要應用在感情上會比較好。

事業（學業）運勢★★★

在學事業方面，下周容易太鑽牛角尖且太過執著，導致自己的工作或學業多了些阻礙，間接也失去了些機會，要多注意這樣的狀況。

金錢運勢★★

正偏財運皆不是太理想，如果有投資動作的朋友，奧斯建議保守一點會比較好，

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