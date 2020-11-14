「你不是一無所有，至少還有病」　這些超毒金句讓人瞬間清醒

▲心情盪到谷底，看完這些讓你發自內心笑出來。（圖／Unsplash，以下同）

編輯 / Lily

熬了一個星期終於等到假日，誰說放假就一定要往外跑，我只想賴在家裡狂追劇，當大家都在談著積極努力，我只是想趴下來休息， 人活著不一定要積極正向，偶爾來碗振奮人心的毒雞湯也不錯，讓煩悶心情瞬間變超好！

#出賣自己的靈魂和原則並不丟人，丟人的是沒有賣一個好價錢

理想和抱負都可以暫時拋下，最慘的是丟掉了自己又沒換到應有報酬，更讓人難過。

#社群平台是一個好東西，讓人誤以為不用花錢或不用好看就能交到好朋友

只要有心，人人都可以當網美。在虛幻中經營自己，總比在現實中得到傷害好太多。

#長得好看才能叫吃貨，長得不好看的只能叫飯桶

要當可愛的吃貨也不簡單，第一你得長得不錯，再來你愛吃還不能胖。

#其實根本沒有什麼高冷的人，只是人家暖的不是你

感情應該是有來有往，以為單方面付出就能得到真心，你就只能一直被冷下去。

#有些妹子喜歡戴墨鏡自拍，其實再戴上口罩會更美

網路上的自拍照總是真真假假，若是你當真，只能說是你太單純。

#失敗並不可怕，可怕的是你還相信這句話

失敗為成功之母，但若是你總是失敗，不如早點洗洗回家睡。

#不要仗著自己長得醜就能隨意熬夜

熬夜、暴飲暴食都會自毀美貌，但如果本來就長得普普，那麼過得開心就好。

#我已經掌握了36種藏私房錢的方法，現在就差錢了

沒有錢萬萬不能，總是讓人在美夢中驚醒。

#你並不是一無所有，至少你還有病

當你嘆著一無所有沒人陪時，別忘了你還有「公主病」陪著你。

#愛笑的女孩運氣都不會太差，因為運氣差的女孩笑不出來

人家都說笑容會帶來好運氣，話說回來倒楣至極的人真的連假笑都擠不出來。

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